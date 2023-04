Duro enfrentamiento entre fiscalía y defensa oficial por un homicidio en Bariloche

La noche del 30 de mayo del 2021, Ricardo Herrera fue sorprendido por un joven que lo agredió y apuñaló con una faca casera de 28 centímetros de hoja. La víctima estaba indefensa. Murió después en el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad. El crimen ocurrió delante de su novia.

El caso, en principio, no suponía ninguna complejidad. Sin embargo, después de casi dos años, sigue impune y empantanado en una controvertida disputa judicial, entre la fiscalía y la defensa oficial del acusado.

Mientras la fiscalía y la querella sostienen que las evidencias recolectadas en la investigación comprometen a Mauricio Nicolás Báez, el defensor oficial Nelson Vigueras afirma, con vehemencia, lo contrario con las mismas pruebas expuestas por los acusadores.

Ayer se hizo la audiencia de control de acusación, que es la etapa que una causa debe superar para llegar a la instancia de juicio. Fue una audiencia intensa. Picante. Las partes reeditaron el enfrentamiento de las dos teorías y cruzaron fuentes reproches.

La fiscal del caso Betiana Cendón informó al juez Marcelo Álvarez Melinger sobre las idas y vueltas que tuvo el legajo. Indicó que protagonizaban la audiencia 27, sin poder resolver el conflicto.

Esto ya se dilató mucho. Como familiares de la víctima pedimos que esto se resuelva y que (el imputado) siga preso”. Cristian Herrera, hermano de la víctima asesinada el 30 de mayo del 2021.

Explicó que hasta diciembre del 2021 había dos personas imputadas en el homicidio. Báez acusado como autor y Daniel Almonacid, imputado como partícipe secundario. Pero recordó que el defensor oficial Marcos Cicciarelo, que asistió a Almonacid, incorporó pruebas que generaron el sobreseimiento del acusado y su liberación.

Cendón dijo que por ese motivo hubo que reformular la acusación con Báez como único imputado. Relató que le atribuye el homicidio ocurrido la noche del 30 de mayo del 2021, en la esquina de las calles Otto Goedecke y Los Notros.

Contó que la víctima retornaba a su domicilio en el barrio Arrayanes, junto con su pareja. Fueron interceptados por un Renault 12 del que Báez descendió. Recordó que Almonacid estaba en el asiento del acompañante.

La fiscal indicó que Báez comenzó a insultar a Herrera. Después, se acercó y agredió a la víctima con un golpe de puño en el rostro. La novia intentó socorrerlo, pero el imputado también la golpeó y ella cayó al suelo. Después, Báez se dirigió al auto, sacó una faca y apuñaló a Herrera en el abdomen, “con la clara intención de darle muerte”. Describió que usó cuchillo casero con una hoja de metal de 28 centímetros de longitud. La víctima murió por la grave hemorragia.

Cendón señaló al juez las pruebas que sostenían la teoría de la fiscalía. El abogado Ernesto Saavedra, que representa a los familiares de la víctima que son querellantes en la causa, adhirió a la acusación de la fiscalía.

Anticiparon que pedirán que Báez sea juzgado por un jurado popular porque la expectativa de pena supera los 12 años de prisión.

La defensa no cuestionó la descripción del hecho atribuido al acusado. Pero afirmó que no ocurrió así. El juez informó que su decisión se conocerá el lunes.

“Acá hay un ciudadano acusado de cometer algo que no hizo”

«La fiscalía no tiene una sola prueba de cargo. Postulo el sobreseimiento (de Báez) y que se ordene su inmediata libertad”, solicitó ayer el defensor oficial Nelson Vigueras, ante la mirada sorprendida de los acusadores y de los familiares de la víctima que estaban en la sala.

“Claro que es doloroso que haya un muerto, Yo vi y escuché el llanto de la madre. No está en discusión eso, pero acá hay un ciudadano acusado de cometer algo que no hizo”, afirmó. “He tenido 25, 27, 30 audiencias; ni me interesa cuántas en tanto sean para esclarecer cómo sucedió”, dijo y advirtió: “No hay verosimilitud para pasar a la siguiente etapa”.

La fiscal Betiana Cendón salió al cruce. Planteó que señalar que la teoría de la fiscalía es inverosímil “es una locura”. “Que el jurado popular indique quién fue el homicida de Ricardo Herrera”, pidió. Dijo que el defensor “hace un cuento, una historia que no es ni más ni menos que su teoría del caso que deberá probar en un juicio”. Y calificó el pedido de sobreseimiento de “prematuro, sin fundamento”.

“Un defensor no puede ser un cobarde”, replicó Vigueras.