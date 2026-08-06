Quién es Dani Michelle, la estilista detrás de los looks más icónicos de Hailey Bieber y Kendall Jenner

Dani Michelle es una de las estilistas más influyentes de la moda actual. Detrás de los looks de Hailey Bieber, Kendall Jenner y otras celebridades, convirtió el street style en una poderosa herramienta para imponer tendencias que luego se replican en todo el mundo.

Cuando Hailey Bieber sale a la calle con un blazer oversize, unos mocasines, un vestido minimalista o un conjunto vintage, pocas veces se trata de una elección improvisada. Detrás de muchas de esas imágenes que luego recorren Instagram, TikTok y Pinterest está Dani Michelle, una estilista estadounidense que se convirtió en una de las grandes responsables del fenómeno del «quiet luxury» y del nuevo minimalismo que domina la moda contemporánea.

Su trabajo no consiste solamente en elegir ropa. La tarea de una celebrity stylist implica construir una identidad visual para cada cliente, seleccionar prendas de pasarela, negociar préstamos con las principales casas de moda y crear looks que funcionen tanto en una alfombra roja como en una fotografía casual captada por los paparazzi.

Quién es Dani Michelle

Nacida en Estados Unidos, Dani Michelle comenzó su carrera en la moda trabajando en Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles, donde empezó a colaborar con músicos, campañas publicitarias y editoriales. Con el tiempo, su mirada contemporánea llamó la atención de figuras cada vez más importantes hasta convertirse en una de las estilistas más buscadas de Hollywood.

Hoy integra la agencia The Only Agency, fue distinguida como Social Media Stylist of the Year por The Hollywood Reporter y Style Curator of the Year por Daily Front Row, reconocimientos que consolidaron su influencia dentro de la industria.

Las famosas que confían en su estilo

Aunque su nombre suele asociarse inmediatamente a Hailey Bieber, la cartera de clientes de Dani Michelle incluye algunas de las celebridades más influyentes del momento.

Entre ellas aparecen:

Hailey Bieber

Kendall Jenner

Kourtney Kardashian

Elsa Hosk

Daisy Edgar-Jones

Bruna Marquezine

Justin Bieber, entre otros.

Además de vestirlas para eventos y alfombras rojas, también participa en campañas de moda y belleza, editoriales y producciones para marcas como Rhode, 818 Tequila y otras firmas vinculadas a sus clientes.

La fórmula detrás de los looks virales de Hailey Bieber

Si existe una celebridad que mejor representa el trabajo de Dani Michelle, esa es Hailey Bieber.

La estilista construyó junto a la modelo una imagen basada en prendas clásicas con siluetas actuales: blazers oversize, pantalones de sastrería relajada, jeans rectos, mocasines, trenchs, abrigos de cuero, básicos blancos y accesorios de lujo discretos.

También fue una de las impulsoras de tendencias como:

el quiet luxury ;

; el regreso del minimalismo de los años 90 ;

; los looks monocromáticos ;

; el uso de prendas vintage en eventos importantes;

en eventos importantes; la mezcla de básicos con piezas de grandes firmas como The Row, Saint Laurent, Prada, Bottega Veneta, Gucci o Loewe.

Moda para la vida real

En distintas entrevistas, Dani Michelle explicó que su objetivo nunca es disfrazar a una celebridad, sino potenciar su personalidad. Para ella, el mejor look es aquel que hace sentir cómoda a quien lo lleva y que puede trascender una sola temporada.

Esa filosofía también la llevó a lanzar MÉGÀ, su propia marca de joyería, inspirada en un estilo atemporal y versátil, donde los accesorios funcionan como el detalle capaz de transformar cualquier outfit.

Más que seguir tendencias, Dani Michelle se convirtió en una de las personas que las crea. Cada vez que Hailey Bieber aparece con un nuevo conjunto, millones de usuarios buscan replicarlo, confirmando que el trabajo de una estilista puede influir tanto como el de una gran casa de moda.

Con información de medios