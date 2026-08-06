Quién era Celia Fuentes, la influencer española que salió con Facundo Moyano y tuvo un trágico final

La situación judicial que involucra a Facundo Moyano volvió a poner su vida personal bajo la lupa. En ese contexto, resurgió la historia de Celia Fuentes, la modelo e influencer española que mantuvo un romance con el exdiputado en 2017 y cuyo fallecimiento, pocos meses después, conmocionó a España.

La denuncia presentada por Candela Arizaga contra Facundo Moyano y el episodio ocurrido esta semana en el barrio porteño de Belgrano reavivaron el interés por distintos capítulos de la vida privada del exlegislador.

Uno de los más recordados es el que protagonizó junto a Celia Fuentes, una influencer y modelo española que aseguró haber mantenido una relación sentimental con Moyano en 2017. La historia derivó en un fuerte escándalo mediático y, meses más tarde, terminó de la manera más inesperada con la muerte de la joven en Madrid.

El romance entre Celia Fuentes y Facundo Moyano

Celia Fuentes tenía 27 años y desarrollaba su carrera como influencer y modelo en España. Trabajaba con marcas de lujo, perfumes y bebidas, además de haber participado en el programa de moda Quiero Ser, conducido por la periodista Sara Carbonero.

Según reconstruyó la revista GENTE, la joven conoció a Facundo Moyano en abril de 2017, durante una salida nocturna en Madrid. Después de ese encuentro comenzaron a mantener contacto frecuente y, según relató la propia Fuentes en distintas entrevistas, iniciaron una relación que continuó a la distancia cuando el dirigente regresó a la Argentina.

Con el correr de los meses, la influencer descubrió que Moyano comenzaba a aparecer públicamente junto a la modelo Eva Bargiela, con quien iniciaba una relación sentimental. Esa situación derivó en un conflicto que rápidamente llegó a los medios de ambos países.

Los chats filtrados y el escándalo que ocupó los programas de televisión

Convencida de que el exdiputado mantenía vínculos paralelos, Celia Fuentes decidió contar públicamente su versión de la historia.

La modelo brindó entrevistas a programas argentinos y también se comunicó directamente con Eva Bargiela para advertirle que continuaba recibiendo mensajes de Moyano. Ese intercambio terminó filtrándose y alimentó durante varias semanas la cobertura de los programas de espectáculos.

En esas entrevistas también realizaron fuertes críticas hacia el dirigente, al que describió como una persona muy pendiente de su imagen y de su aspecto físico, además de asegurar que seguía intentando verla cada vez que viajaba a Europa.

La repercusión fue tal que Fuentes tenía previsto viajar a la Argentina para participar de un programa de televisión y contar personalmente su versión de los hechos.

El trágico final de Celia Fuentes

Ese viaje nunca llegó a concretarse.

El 19 de septiembre de 2017, Celia Fuentes fue encontrada sin vida en su departamento del barrio de Chamberí, en Madrid. Fue su padre quien la halló y, al día siguiente, su representante confirmó públicamente la noticia.

Según informaron en aquel momento distintos medios españoles, la joven atravesaba una profunda crisis emocional y un cuadro depresivo durante las semanas previas a su muerte.

Tras conocerse el fallecimiento, Facundo Moyano realizó breves declaraciones públicas y luego optó por mantener un perfil bajo por respeto a la familia de la influencer.

Casi nueve años después, y mientras continúa la investigación por el episodio ocurrido en Belgrano, la historia de Celia Fuentes volvió a ser recordada por distintos medios.

Qué dijo Facundo Moyano sobre las adicciones

Años después, durante su participación en Seres Libres, el programa conducido por Gastón Pauls, Facundo Moyano habló sobre el consumo problemático de drogas y reflexionó sobre sus consecuencias.

En esa entrevista aseguró que nunca atravesó una situación de adicción, aunque reconoció conocer de cerca el impacto que pueden tener. Explicó que había visto cómo personas de su entorno terminaron con graves problemas a causa del consumo y que esa experiencia lo llevó a tomar distancia de ese camino.

También sostuvo que las adicciones constituyen una problemática que atraviesa a toda la sociedad, sin distinguir edad, profesión o condición social, y remarcó la importancia de abordar el tema con seriedad debido a las consecuencias que puede generar.