Alerta por tormentas y granizo este jueves 6 de agosto: qué pasa en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por lluvias intensas, ráfagas de viento y probable caída de granizo en más de la mitad del territorio argentino, situando los fenómenos de mayor impacto en la zona central y el Litoral.

La advertencia de nivel naranja corresponde a situaciones meteorológicas con potencial peligro para la población, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados en las regiones señaladas. Por su parte, la alerta amarilla implica fenómenos con capacidad de daño en general.

Tormentas y granizo: qué provincias están bajo alerta naranja

Dentro de esta categoría severa se encuentra la provincia de Buenos Aires, abarcando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la franja central, el norte bonaerense y la costa norte.

El nivel naranja también afecta a la región del Litoral, incluyendo a las provincias de Entre Ríos y Corrientes en su totalidad, así como al centro-este de la provincia de Santa Fe. Adicionalmente, las áreas de advertencia naranja extienden su alcance hacia zonas limítrofes del noreste del país, afectando sectores específicos de las provincias de Misiones, Chaco y Formosa.

Tormentas y granizo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Por su parte, la alerta amarilla abarca un amplio corredor del interior del país, comenzando por las provincias de la región central y Cuyo: Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Pampa.

En el Noroeste Argentino, la alerta amarilla incluye a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, donde también se aguardan tormentas y ráfagas.

La única provincia del sector patagónico que presenta alerta amarilla, es la región cordillerana de Chubut.

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A pesar de que la región patagónica no cuenta con una alerta vigente dentro de cada provincia, los sectores limítrofes con lugares afectados podrían presentar variaciones climáticas.

Hasta el momento, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el resto de Chubut, se mantienen en nivel verde y no presenta alertas meteorológicas vigentes ante este sistema frontal. Esta última provincia posee la advertencia amarilla únicamente en el sector oeste.

Foto: SMN

Con información de NA