La causa contra Moyano pasará a una fiscalía especializada en violencia de género y aguardan la declaración de su novia

Tras la excarcelación de Facundo Moyano, el expediente en el que el sindicalista fue imputado por presuntos delitos de violencia de género pasará a una fiscalía especializada. La investigación quedará a cargo de Florencia Noerez, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, mientras la Justicia espera el testimonio judicial de Candela Arizaga, la joven de 23 años considerada víctima en la causa.

Hasta el momento, Arizaga brindó una primera declaración ante los policías que intervinieron cuando fue encontrada corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano. También aportó otra versión ante los detectives que la entrevistaron durante su internación en el Hospital Pirovano, donde recibió el alta luego de permanecer unas doce horas bajo tratamiento de desintoxicación.

Sin embargo, todavía resta que la joven preste declaración formal ante la Justicia, una medida que será clave para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

El expediente pasará a una fiscalía especializada

La causa estuvo inicialmente a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El funcionario tomó declaración indagatoria a Moyano, lo imputó por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género y posteriormente dispuso su excarcelación.

No obstante, la investigación dejará la Unidad de Flagrancia debido a que los hechos bajo análisis no habrían ocurrido en una situación de flagrancia. La Justicia deberá determinar qué sucedió dentro del departamento del sindicalista durante un período que, según las actuaciones, se habría extendido por al menos 48 horas.

Por ese motivo, se resolvió que el expediente sea remitido a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a cargo de Florencia Noerez.

Los testimonios de los vecinos y la intervención policial

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran declaraciones de vecinos de la torre donde reside Moyano. Algunos aseguraron haber escuchado gritos y una discusión que parecía provenir de una pareja en el piso 21 durante la madrugada.

La Policía intervino luego de un llamado realizado desde el edificio. Según consta en las actuaciones, el encargado de seguridad solicitó una ambulancia tras un pedido efectuado desde el departamento de Moyano.

El requerimiento había sido registrado inicialmente como una emergencia vinculada con una presunta persona que sufría un infarto. Esa circunstancia también será analizada por la fiscalía especializada.

Además, el expediente incluye el resultado de un examen toxicológico realizado a Arizaga, que confirmó el consumo de cocaína.

La versión de la joven

El abogado Diego Storto aseguró que la joven se encontraba “destrozada” por lo sucedido y relató que mantuvo una extensa entrevista con ella durante su recuperación en el Hospital Pirovano.

“Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió”, afirmó.

El letrado también reveló parte del relato que, según indicó, Arizaga le brindó sobre lo ocurrido.

“Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento”, sostuvo.

La defensa de Facundo Moyano

Durante su declaración indagatoria, Moyano negó haber ejercido violencia contra su pareja y rechazó que le hubiera impedido salir del departamento.

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo. Nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, manifestó.

El exdiputado nacional y dirigente sindical fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

El caso tomó estado público luego de que la joven saliera del edificio donde vive Moyano y fuera encontrada corriendo por la avenida del Libertador, en medio de una presunta crisis relacionada con el consumo de estupefacientes.

Con el cambio de fiscalía, la investigación ingresará en una nueva etapa. La declaración judicial de Arizaga y el análisis de las pruebas reunidas serán determinantes para establecer qué ocurrió durante las horas previas a la intervención policial.

Con información de La Nación