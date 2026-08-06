El magnate Peter Thiel encabezará un foro libertario en Buenos Aires junto a Luis Caputo y Federico Sturzenegger
El cofundador de PayPal e inversor clave de Silicon Valley será el principal expositor del evento "Vientos de Cambio". La cumbre reunirá en septiembre a ministros del gabinete de Javier Milei, referentes internacionales y un Premio Nobel de Economía.
El mapa del «tecnocapitalismo» global volverá a cruzar sus caminos con la agenda del Gobierno nacional. El magnate estadounidense Peter Thiel encabezará el próximo 1 y 2 de septiembre en el Hotel Sheraton de Retiro el foro internacional «Vientos de Cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso junto al Archbridge Institute y la revista Reason.
El encuentro congregará a las principales espadas del equipo económico del presidente Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el viceministro José Luis Daza, quienes expondrán ante empresarios, inversores y referentes de think tanks de América Latina, Estados Unidos y Europa.
«Punto de inflexión»: las expectativas de los organizadores en redes sociales
Desde la organización del foro destacaron el volumen de la convocatoria y el impacto de las figuras internacionales que desembarcarán en la Ciudad de Buenos Aires. «Un Premio Nobel de Economía, dos ministros y Peter Thiel. En el mismo lugar que vos», publicaron desde la cuenta oficial de la Fundación Libertad y Progreso en la red social X para anticipar la agenda de debate sobre «las ideas que están cambiando la Argentina y la región».
Un Premio Nobel de Economía, dos ministros y Peter Thiel. En el mismo lugar que vos.— Fundación Libertad y Progreso (@liberyprogre) August 3, 2026
Vientos de Cambio llega a Buenos Aires el 1 y 2 de septiembre: Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Peter Thiel, Axel Kaiser, el Nobel James Heckman y +30 expositores más discutiendo las ideas… pic.twitter.com/DD2YYgULUp
Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, el economista Agustín Etchebarne, definió el encuentro a través de sus canales oficiales como «probablemente el mayor evento intelectual del año» y confirmó la asistencia de «más de 700 líderes, académicos y empresarios de más de 17 países».
En esa misma línea, Etchebarne planteó el trasfondo político e ideológico que motivó la cumbre en la capital argentina:
«¿Estamos ante un punto de inflexión para América Latina? Tras décadas de estatismo y proteccionismo que condenaron a la región al estancamiento, la transformación de la Argentina hacia una economía abierta y capitalista puede marcar una oportunidad para el comienzo de un nuevo ciclo de libertad, prosperidad y florecimiento humano en toda América Latina», expresó el economista en su cuenta pública de X.
¡Vientos de Cambio en Argentina!— Agustín Etchebarne (@aetchebarne) August 6, 2026
¿Estamos ante un punto de inflexión para América Latina?
Tras décadas de estatismo y proteccionismo que condenaron a la región al estancamiento, la transformación de la Argentina hacia una economía abierta y capitalista puede marcar una… pic.twitter.com/KehViFTtxV
Quién es Peter Thiel y sus frecuentes desembarcos en la Argentina
Con una fortuna calculada por Forbes en torno a los US$30.000 millones, Peter Thiel es considerado una de las mentes más influyentes de Silicon Valley y un aliado estratégico del presidente estadounidense Donald Trump. Fue cofundador de la plataforma de pagos PayPal, uno de los primeros inversores institucionales de Facebook y fundador de Palantir Technologies, la gigante tecnológica especializada en analítica de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad que provee servicios a agencias estatales como la CIA, el FBI y el ICE.
Desde la asunción de la gestión libertaria, el empresario estadounidense ha estrechado lazos directos con la Casa Rosada. En abril de 2026 mantuvo un encuentro privado con Javier Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pocas semanas después, en mayo, fue recibido por Luis Caputo en el Palacio de Hacienda. Su interés por radicar inversiones en el país lo llevó a adquirir una propiedad en el exclusivo sector de Barrio Parque, donde en junio mantuvo reuniones con diversos sectores del arco político nacional.
Expositores internacionales y los ejes centrales del foro
Además de las presentaciones de Caputo, Sturzenegger y Thiel, la grilla de expositores del foro «Vientos de Cambio» incluye a figuras destacadas de la academia y la divulgación económica global:
James Heckman: Premio Nobel de Economía (2000) y profesor de la Universidad de Chicago.
Axel Kaiser: Escritor, abogado y politólogo chileno.
Alberto Benegas Lynch (h): Economista y referente intelectual del liberalismo argentino.
Durante los dos días de jornadas se abordarán paneles dedicados a la estabilización macroeconómica, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, la desregulación estatal, las reformas laborales y la atracción de grandes inversiones extranjeras bajo el marco del RIGI.
Comentarios