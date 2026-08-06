El magnate Peter Thiel encabezará un foro libertario en Buenos Aires junto a Luis Caputo y Federico Sturzenegger

El magnate germano-estadounidense e influyente figura global del “tecnocapitalismo”, Peter Thiel, disertará en el evento "Vientos de Cambio" en septiembre . (Foto: gentileza)

El mapa del «tecnocapitalismo» global volverá a cruzar sus caminos con la agenda del Gobierno nacional. El magnate estadounidense Peter Thiel encabezará el próximo 1 y 2 de septiembre en el Hotel Sheraton de Retiro el foro internacional «Vientos de Cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso junto al Archbridge Institute y la revista Reason.

El encuentro congregará a las principales espadas del equipo económico del presidente Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el viceministro José Luis Daza, quienes expondrán ante empresarios, inversores y referentes de think tanks de América Latina, Estados Unidos y Europa.

«Punto de inflexión»: las expectativas de los organizadores en redes sociales

Desde la organización del foro destacaron el volumen de la convocatoria y el impacto de las figuras internacionales que desembarcarán en la Ciudad de Buenos Aires. «Un Premio Nobel de Economía, dos ministros y Peter Thiel. En el mismo lugar que vos», publicaron desde la cuenta oficial de la Fundación Libertad y Progreso en la red social X para anticipar la agenda de debate sobre «las ideas que están cambiando la Argentina y la región».

Un Premio Nobel de Economía, dos ministros y Peter Thiel. En el mismo lugar que vos.



Vientos de Cambio llega a Buenos Aires el 1 y 2 de septiembre: Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Peter Thiel, Axel Kaiser, el Nobel James Heckman y +30 expositores más discutiendo las ideas… pic.twitter.com/DD2YYgULUp — Fundación Libertad y Progreso (@liberyprogre) August 3, 2026

Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, el economista Agustín Etchebarne, definió el encuentro a través de sus canales oficiales como «probablemente el mayor evento intelectual del año» y confirmó la asistencia de «más de 700 líderes, académicos y empresarios de más de 17 países».

En esa misma línea, Etchebarne planteó el trasfondo político e ideológico que motivó la cumbre en la capital argentina:

«¿Estamos ante un punto de inflexión para América Latina? Tras décadas de estatismo y proteccionismo que condenaron a la región al estancamiento, la transformación de la Argentina hacia una economía abierta y capitalista puede marcar una oportunidad para el comienzo de un nuevo ciclo de libertad, prosperidad y florecimiento humano en toda América Latina», expresó el economista en su cuenta pública de X.

¡Vientos de Cambio en Argentina!



¿Estamos ante un punto de inflexión para América Latina?



Tras décadas de estatismo y proteccionismo que condenaron a la región al estancamiento, la transformación de la Argentina hacia una economía abierta y capitalista puede marcar una… pic.twitter.com/KehViFTtxV — Agustín Etchebarne (@aetchebarne) August 6, 2026

Quién es Peter Thiel y sus frecuentes desembarcos en la Argentina

Con una fortuna calculada por Forbes en torno a los US$30.000 millones, Peter Thiel es considerado una de las mentes más influyentes de Silicon Valley y un aliado estratégico del presidente estadounidense Donald Trump. Fue cofundador de la plataforma de pagos PayPal, uno de los primeros inversores institucionales de Facebook y fundador de Palantir Technologies, la gigante tecnológica especializada en analítica de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad que provee servicios a agencias estatales como la CIA, el FBI y el ICE.

Desde la asunción de la gestión libertaria, el empresario estadounidense ha estrechado lazos directos con la Casa Rosada. En abril de 2026 mantuvo un encuentro privado con Javier Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pocas semanas después, en mayo, fue recibido por Luis Caputo en el Palacio de Hacienda. Su interés por radicar inversiones en el país lo llevó a adquirir una propiedad en el exclusivo sector de Barrio Parque, donde en junio mantuvo reuniones con diversos sectores del arco político nacional.

Expositores internacionales y los ejes centrales del foro

Además de las presentaciones de Caputo, Sturzenegger y Thiel, la grilla de expositores del foro «Vientos de Cambio» incluye a figuras destacadas de la academia y la divulgación económica global:

James Heckman: Premio Nobel de Economía (2000) y profesor de la Universidad de Chicago.

Axel Kaiser: Escritor, abogado y politólogo chileno.

Alberto Benegas Lynch (h): Economista y referente intelectual del liberalismo argentino.

Durante los dos días de jornadas se abordarán paneles dedicados a la estabilización macroeconómica, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, la desregulación estatal, las reformas laborales y la atracción de grandes inversiones extranjeras bajo el marco del RIGI.