El águila con alas desplegadas y una vidente, los sellos de la banda «narco» que operaba en Roca y Cipolletti

Después de tres meses de investigación, la policía de Río Negro logró desbaratar la semana pasada una banda de narcotraficantes que distribuía cocaína de extrema pureza no sólo en Roca y Cipolletti, sino también en Villa Regina y Neuquén. Sorprendió no sólo los más de 21 kilos secuestrados sino también el sello del águila con las alas desplegadas, una identificación que hasta el momento no se había detectado en nuestra región; y las comunicaciones telefónicas con una vidente.

Por el caso hay dos mujeres y dos hombres detenidos; uno de ellos de origen boliviano quien estaba en libertad condicional tras ser condenado en una resonado caso por tráfico de estupefacientes en Uruguay.

La banda cayó el jueves por la tarde en varios operativos encabezados por las brigadas de Toxicomanía de Roca y Cipolletti quienes venían siguiendo a las «mulas» (transportan la droga) y a los líderes de la banda que se movían en vehículo y seguían de cerca el cargamento.

«Hemos visto distintos dibujos, algunos de delfines o bien otras figuras pero esta es la primera vez que nos encontramos con un sello del águila con las alas desplegadas. Ya lo hemos visto en Buenos Aires pero en la zona del Alto Valle, es la primera vez», dijo una fuente que siguió el proceso desde que se realizó la primera denuncia a la línea 0800 Droga, en diciembre de 2021.

Según las diligencias, la banda había logrado estrechar sus lazos en Roca y Cipolletti, donde tenían contactos también vinculados al negocio ilegal del tráfico de estupefacientes. Tal es el caso de la mujer de 55 años detenida en Roca, quien ya había estado vinculada a otro sujeto que también tenía antecedentes con una banda dedicada a la misma actividad ilícita.

El águila

Como suele suceder, los integrantes de la Brigada de Toxicomanía de Roca y Cipolletti pusieron la mirada no sólo en el cargamento sino también en el «sello narco» que venía en los paquetes y que mostraban un águila blanca con las alas desplegadas.

Una nota publicada por Infobae indica que durante 2017, sólo en la provincia de Salta se incautaron unos 200 kilos de cocaína con el mismo patrón, el dibujo de un águila con las alas desplegadas en los paquetes. Una de las hipótesis es que todos esos ladrillos correspondían al Clan Castedo, cuyo líder, Reinaldo «Delfín» Castedo, fue detenido tras estar diez años prófugo.

Los investigadores explicaron que suele suceder que algunos cárteles puedan quedarse sin droga y pedir a otros grupos un cargamento especial. «Este puede ser el caso, es por eso que ahora vamos a seguir esta pista para tratar de determinar el origen», reseñó la fuente.

Falló la vidente

Los narcotraficantes antes de emprender un traslado de tanta cantidad de mercancía, realizaba una consulta a una vidente de Buenos Aires, según las escuchas telefónicas detectadas por el personal de la rionegrina. Así fue que previo al traslado de los más de 21 kilos de cocaína, la mujer les advirtió que al menos una de las «mulas» (que trasladan la droga) caería en un operativo policial.

Pero la predicción falló porque finalmente el jueves por la tarde, la policía golpeó a la banda con distintos allanamientos donde se logró secuestrar la cocaína y más de 300 mil pesos en dinero en efectivo.