Cómo hacer avena horneada con cacao y frutos secos: rica, saludable y sin harinas

La avena sigue consolidándose como uno de los ingredientes estrella en la cocina saludable. Versátil, económica y rendidora, permite preparar desde desayunos rápidos hasta opciones más elaboradas como esta avena horneada con cacao y frutos secos, ideal para tener lista y disfrutar durante varios días.

Con una textura húmeda, sabor intenso a cacao y el toque crocante de los frutos secos, esta receta se presenta como una alternativa perfecta para quienes buscan comer rico sin resignar nutrición.

Ingredientes

2 tazas de avena arrollada

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

2 huevos

1 taza de leche (puede ser vegetal)

2 cucharadas de miel o edulcorante a gusto

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de frutos secos (nueces, almendras o maní)

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C.

En un bowl, mezclar la avena, el cacao, el polvo de hornear y la sal.

En otro recipiente, batir los huevos con la leche, la miel y la vainilla.

Integrar ambas preparaciones hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorporar los frutos secos picados.

Volcar la preparación en una fuente apta para horno previamente engrasada.

Cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que esté firme en la superficie.

Dejar enfriar unos minutos antes de cortar y servir.

Además de su sabor, esta avena horneada se destaca por su valor nutricional. La avena aporta fibra, que ayuda a la digestión y brinda saciedad, mientras que el cacao suma antioxidantes y los frutos secos grasas saludables.

Otra ventaja es que puede conservarse en la heladera durante varios días y recalentarse antes de consumir, lo que la convierte en una excelente opción para organizar desayunos o meriendas sin complicaciones.