Cómo hacer avena horneada con cacao y frutos secos: rica, saludable y sin harinas
Rica, nutritiva y muy simple de preparar, esta avena horneada combina cacao y frutos secos para lograr un desayuno energético ideal. Una opción práctica para quienes buscan alternativas sin harinas refinadas.
La avena sigue consolidándose como uno de los ingredientes estrella en la cocina saludable. Versátil, económica y rendidora, permite preparar desde desayunos rápidos hasta opciones más elaboradas como esta avena horneada con cacao y frutos secos, ideal para tener lista y disfrutar durante varios días.
Con una textura húmeda, sabor intenso a cacao y el toque crocante de los frutos secos, esta receta se presenta como una alternativa perfecta para quienes buscan comer rico sin resignar nutrición.
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 2 huevos
- 1 taza de leche (puede ser vegetal)
- 2 cucharadas de miel o edulcorante a gusto
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de frutos secos (nueces, almendras o maní)
- 1 pizca de sal
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- En un bowl, mezclar la avena, el cacao, el polvo de hornear y la sal.
- En otro recipiente, batir los huevos con la leche, la miel y la vainilla.
- Integrar ambas preparaciones hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar los frutos secos picados.
- Volcar la preparación en una fuente apta para horno previamente engrasada.
- Cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que esté firme en la superficie.
- Dejar enfriar unos minutos antes de cortar y servir.
Además de su sabor, esta avena horneada se destaca por su valor nutricional. La avena aporta fibra, que ayuda a la digestión y brinda saciedad, mientras que el cacao suma antioxidantes y los frutos secos grasas saludables.
Otra ventaja es que puede conservarse en la heladera durante varios días y recalentarse antes de consumir, lo que la convierte en una excelente opción para organizar desayunos o meriendas sin complicaciones.
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