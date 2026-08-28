El Bolsón: puso un candado en una tranquera y bloqueó un paso vecinal, pero un fallo le ordenó retirarlo

Desde hace décadas, el callejón conocido como Elina Reyes -una antigua pobladora- garantizó la conectividad de los habitantes de un sector de Mallín Ahogado, ubicado en cercanías de El Bolsón, para acceder a la Ruta Nacional 40. Sin embargo, surgieron en el último tiempo problemas en la convivencia, que desencadenaron en un conflicto cuando uno de los pobladores colocó un candado en una de sus tranqueras, y bloqueó el paso por esa senda vecinal.

Uno de los pobladores denunció la situación en la Policía y el juez de Paz de El Bolsón, Marcelo Muscillo, intervino para tratar de encontrar una solución.

El juez de Paz resolvió intimar a la persona denunciada para que “retire el candado de su tranquera, ubicada sobre el callejón, así como cualquier otro obstáculo existente en dicho camino”. “Todo ello bajo apercibimiento de proceder a desbloquear el paso por la fuerza pública, debiendo posteriormente afrontar los costos totales del operativo”, advirtió Muscillo.

Y afirmó en la sentencia que en caso de que la persona intimada no cumpla lo ordenado, se le impondría una multa de 50.000 pesos por cada día de retardo hasta la efectiva liberación del paso.

Muscillo informó a Diario RÍO NEGRO que el lunes uno de los pobladores denunció la colocación del candado y el martes él dictó como medida cautelar la orden de retirarlo, para que otros vecinos puedan circular por el callejón.

El juez de Paz aseguró que el poblador cumplió la orden el miércoles. Comentó que el conflicto continuará su trámite en el Juzgado de Faltas de El Bolsón.

Contó que el candado apareció en la tranquera el fin de semana y como es el único paso para otros vecinos dispuso que sea retirado.

Prohibición de bloquear

De hecho, en la sentencia que se publicó en la página web oficial del Poder Judicial, Muscillo indicó: “Queda estrictamente prohibido en lo sucesivo bloquear u obstaculizar de cualquier modo la circulación vecinal por cualquiera de los callejones de la zona, así como hostigar o provocar de cualquier manera a las personas que por allí circulen”.

Y avisó que en caso de incumplimiento “se aplicarán las sanciones contempladas en el Código Penal por el delito de desobediencia, además de las demás responsabilidades civiles y penales que correspondan”. Además, notificó a la Comisaría 12 de El Bolsón y al 911 de la sentencia.

También, libró oficio a la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro y a la Municipalidad de El Bolsón a fin de poner en su conocimiento la presente medida.

Y notificó al poblador denunciado “que ante cualquier situación de conflicto con sus vecinos podrá recurrir a los organismos que corresponden a fin de obtener una adecuada solución, sin recurrir bajo ningún pretexto a vías de hecho como la denunciada”.

Antecedentes de un uso tradicional

En la sentencia, el juez de Paz recordó que el callejón Elina Reyes “es una vía de circulación que el uso tradicional le ha dado el carácter de vía pública, utilizada desde larguísimo tiempo atrás por múltiples vecinos del lugar”.

Comentó que ese callejón “comunica otros caminos vecinales nada menos que con la Ruta 40 y que por lo tanto constituye una vía insustituible para el traslado de personas, animales y cosas”.

Recordó una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de El Bolsón que designó con el nombre de Elina Reyes a ese callejón. Citó que en los considerandos de esa ordenanza, los concejales destacaron que la finalidad de esa vía es “facilitar la ubicación exacta, dar ordenamiento, prever conectividades para servicios, y dar referencia ante emergencias tales como de salud o incendios…”

Muscillo sostuvo que el cierre denunciado “causa un perjuicio importante, injustificado e inminente al vecindario, con personas que actualmente no están pudiendo acceder a su casa o a los campos donde se encuentran sus animales”.

La defensa de las vías de circulación

“Que en este marco, resulta de vital importancia la defensa de las vías de circulación pública como un derecho esencial de la población que lamentablemente se encuentra vulnerado de múltiples maneras”, destacó.

Por eso, afirmó que resultaba “inadmisible que un particular tome la atribución de bloquear la circulación y que esta vía de hecho no debe permitirse bajo ningún aspecto”.

Indicó que si existen conflictos vecinales pendientes que deban ser atendidos, corresponde hacerle saber al poblador denunciado que deberá concurrir por las vías correspondientes para tener una adecuada respuesta.

Fuentes que conocen esa zona, comentaron que el poblador puso el candado para resolver problemas relacionados con presuntos casos de abigeato.