Lorena Villaverde cruzó a Martín Soria en el Congreso

El cruce tuvo lugar durante las cuestiones de privilegio en el Congreso.

Durante la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la diputada rionegrina Lorena Villaverde (LLA) utilizó la cuestión de privilegio para dirigirse a su par Martín Soria (PJ) y lanzó una serie de acusaciones contra el exministro de Justicia y exintendente de Roca. El cruce se produjo en un clima de fuertes gritos y abucheos dentro del recinto.

En su intervención, Villaverde aseguró que en los últimos meses su «buen nombre y honor personal» fueron atacados por Soria. “Hoy me toca a mí ser víctima de sus insultos, agravios y mentiras, pero antes hubo otros. Si no le ponemos freno a la violencia del diputado Soria, muchos más van a ser víctimas en el futuro”, advirtió.

En respuesta a las acusaciones que realizó el diputado Soria, quien en meses anteriores la vinculó con el narcotráfico, la diputada Lorena Villaverde exhibió un certificado de antecedentes penales para demostrar que no registra causas judiciales en el país.

La diputada acusó al exintendente de Roca de haber construido su carrera “en base a mentiras, denuncias falsas, violencia física y verbal, y ataques mediáticos permanentes contra la honorabilidad de sus opositores”. También lo tildó de ser su “acosador personal” y le reclamó explicaciones sobre distintos episodios que lo involucran.

Entre ellos, mencionó el cobro de un seguro de vida tras la muerte del exgobernador Carlos Soria: “A cinco días de la muerte de su padre se presentaron junto a sus hermanos a cobrar 300 mil dólares, falsificando su firma”.

Villaverde también habló de supuestos manejos de dinero en efectivo cuando Soria era intendente: “Les quitaba un 10% a sus funcionarios y los obligaba a dejarlo en su despacho”. Además, recordó denuncias por presunta malversación de fondos públicos y maniobras inmobiliarias que, según señaló, habrían beneficiado a su familia.

Las acusaciones públicas de Soria a la libertaria

En febrero de este año, durante el debate por el proyecto de Ficha Limpia, el diputado rionegrino Martín Soria (PJ) acusó a su par libertaria Lorena Villaverde (LLA) de tener vínculos con el narcotráfico.

Tiempo después, volvió a la carga mostrando en el recinto una resolución que, según él, acredita la detención de Villaverde en Florida, Estados Unidos, en 2002, por presunto “tráfico de cocaína”.

El exministro de Justicia también sostuvo que la legisladora tenía causas abiertas en Río Negro, refiriéndose entre otros a los litigios civiles por desarrollos inmobiliarios en Las Grutas.