El Consejo de la Magistratura de Río Negro designó un importante cargo en el Poder Judicial de Roca

Una sólida entrevista y la experiencia en la defensoría, especialmente en épocas de pandemia, fueron suficientes para que María Laura Rodríguez Palmieri se quedara con el cargo de defensora de mediación en la Segunda Circunscripción, con base en Roca. Se trata de un puesto nuevo, exclusivo para los procesos compositivos.



La letrada ganadora forma parte de la Defensoría Pública y según se expuso en la audiencia realizó un «gran trabajo» en el área de mediaciones durante la pandemia. «Se puso el equipo al hombro», deslizó María Gabriela Lastreto, la integrante más activa del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados.



La decisión fue por mayoría ya que Pablo Barreno, legislador por la oposición y exsecretario general de Sitrajur, votó por Pablo Bustamante quien en el puntaje quedó segundo con 89,26 puntos, solo por debajo de la ganadora que obtuvo 92,25. Tampoco hubo unanimidad en las calificaciones de las entrevistas que se escucharon ayer en el Auditorio de Roca ante la presencia de todos los miembros del Consejo.



La calificación máxima en esta última instancia de entrevista es de 40 puntos. Fue la puntuación que le otorgaron a la ganadora tanto el presidente del Superior tribunal de Justicia Sergio Barotto, como el procurador General Jorge Crespo. También los legisladores por el oficialismo Lucas Pica y Facundo López.

Cintia Veuthey, última entrevistada, también logró una gran puntuación en esta instancia y quedó en tercer lugar de mérito con 82,75 puntos.

De ese número se desprende además de la instancia de entrevista; la oposición (examen escrito) más los antecedentes. Fue la mejor postulante por fuera del Poder Judicial. Es defensora particular, especializada en el fuero de familia.

Tanto Bustamante como Rodríguez Palmieri son funcionarios del organismo judicial, hasta ahora ambos se desempeñaban en las defensorías adjuntas. Con esta designación, Rodríguez Palmieri será jefa de Bustamante.

Entre sus funciones estará la coordinación del trabajo de los 11 Defensores y Defensoras Adjuntas del Alto Valle y el Valle Medio que actualmente representan en los procesos de mediación a las personas que necesitan de la defensa pública por sus dificultades económicas o sus particulares situaciones de vulnerabilidad.

Otra función clave será la articulación del trabajo de la defensa pública con la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos y sus Centros Integrales y Delegaciones que funcionan en la Circunscripción.



Carlina Brunetti, Joanna Sandoval y Gustavo Kalamikoy fueron los otros postulantes que llegaron a la última instancia. El mismo procedimiento se realizará hoy en Cipolletti que tiene nueve postulantes. Los concursos de Viedma y Bariloche todavía se encuentran en proceso para rendir el examen escrito.

Las picantes preguntas de Barotto

«¿Sabe cuánto va a cobrar?» fue una de las preguntas que Sergio Barotto les hizo a los postulantes en la jornada de ayer. La consulta estuvo dirigida especialmente a los que no forman parte del Poder Judicial.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia tuvo pocas intervenciones, pero varias de esa índole: directas y por momentos incómodas, aunque con un tono amigable.



Kalamikoy se vio sorprendido ante la pregunta: «No la verdad que no sé. No es un tema del que hablé con mis colegas», indicó. «Si usted me decía que ese era un incentivo, lo tomaba como válido», retrucó la máxima autoridad del Poder Judicial.



«¿Usted va a disponer audiencias por la tarde?», le consultó a Bustamante quien dijo ser un “enamorado” del Poder Judicial donde presta servicio hace 17 años. «Sí», le respondió el abogado a lo que Barotto retrucó: «Miré que si gana me voy a acordar de lo que dijo».



Finalmente, Bustamente quedó en segundo lugar. Kalamikoy también protagonizó un cruce con Lastreto. La representante de los abogados le recriminó que en las mediaciones no hay lugar para tratar temas de violencia. «Ya lo sé,- dijo- no hay que confundir violencia de género con perspectiva de género», respondió el abogado particular.