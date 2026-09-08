El crimen del rugbier Federico Aramburu llegó a juicio en París: el acusado habló de «legítima defensa»

Comenzó la segunda audiencia del juicio por la muerte del rugbier argentino Federico Martín Aramburú en Francia

El principal acusado por el crimen de Federico Martín Aramburu declaró ante el Tribunal de lo Penal de París y sostuvo que disparó en legítima defensa. El juicio comenzó este lunes, más de cuatro años después del asesinato del exPuma.

El juicio por el crimen del exPuma Federico Martín Aramburu comenzó en París con la declaración de Loïk Le Priol, acusado de efectuar los disparos que provocaron la muerte del exjugador de rugby argentino. Ante el Tribunal de lo Penal, el exmilitar y militante de extrema derecha afirmó que actuó en “legítima defensa” y pidió perdón por lo ocurrido.

“Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no”, sostuvo Le Priol durante la primera jornada del proceso.

El acusado, de 32 años, agregó: “Sea cual sea la decisión, estoy condenado a cargar con esta inmensa tragedia el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón”.

El ataque ocurrió tras una pelea en un bar de París

El crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022, después de una discusión que comenzó en la terraza del bar Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Aramburu estaba junto a su amigo y excompañero del Biarritz Olympique, Shaun Hegarty.

Según la reconstrucción del caso, la pelea continuó fuera del local y derivó minutos después en una persecución por las calles de París. La acusación sostiene que Le Priol y Romain Bouvier volvieron a buscar a los jugadores de rugby y que estaban armados.

Las cámaras de seguridad difundidas antes del juicio permitieron reconstruir el enfrentamiento inicial. Las imágenes muestran a Le Priol y Hegarty intercambiando gestos y luego una agresión física. Aramburu intervino posteriormente y tomó de la capucha a Le Priol, lo que provocó que cayera al suelo. Varias personas intentaron separarlos y la pelea terminó en menos de un minuto.

Después, Aramburu y Hegarty se dirigieron a su hotel. Poco después, según la investigación judicial, fueron alcanzados nuevamente por los agresores.

Seis disparos y una discusión sobre la legítima defensa

El ataque terminó con Aramburu herido de muerte sobre el bulevar Saint-Germain. La acusación sostiene que fueron efectuados seis disparos desde dos armas y que dos de ellos fueron mortales.

Romain Bouvier, también acusado en el proceso, reconoció haber ejercido “violencia armada”, aunque negó haber querido matar al exrugbier. “Nunca quise matar al señor Martin Aramburu, no quería hacerle daño, ni siquiera quería tocarlo”, declaró ante el tribunal.

La principal discusión del juicio estará centrada en determinar cómo se produjo el enfrentamiento posterior a la pelea y si existe sustento para la versión de que Le Priol actuó en defensa propia.

La otra acusación y el papel de una mujer

Le Priol y Bouvier están entre los principales acusados. Además, una expareja de Le Priol, de 29 años, enfrenta cargos por complicidad en tentativa de asesinato, mientras que otro hombre, de 37 años, es juzgado por haber ayudado a Bouvier durante el tiempo en que permaneció prófugo.

La mujer, que había estado presente durante la discusión inicial, negó en sus primeras declaraciones haber tenido conocimiento de un supuesto plan para volver a buscar a los rugbiers. El tribunal deberá establecer si sabía que los acusados tenían armas y qué ocurrió después de la primera pelea.

Un juicio atravesado por la discusión sobre el trauma de guerra

Otro de los puntos relevantes del proceso será la evaluación del estado psicológico de Le Priol. El acusado fue exintegrante de comandos de la Marina francesa y su defensa sostiene que su responsabilidad penal debe ser analizada a partir de un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático vinculado con su paso por el servicio militar.

La validez y el alcance de ese diagnóstico son discutidos entre los expertos. El tribunal deberá determinar si esa condición tiene alguna incidencia sobre su responsabilidad penal por la muerte de Aramburu.

El exPuma tenía 42 años cuando fue asesinado. Había disputado 22 partidos con Los Pumas y fue parte del plantel que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

Loïk Le Priol declaró ante el Tribunal de lo Penal de París durante la primera jornada del proceso por la muerte del exPuma.