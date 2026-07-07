Causa AFA: el FBI toma testimonios para investigar operaciones financieras de «Chiqui» Tapia en Estados Unidos

Mientras se desarrolla el Mundial 2026, agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a tomar declaraciones testimoniales para la investigación sobre presuntas operaciones financieras que tendrían la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La causa se centra en movimientos de fondos que habrían pasado por entidades financieras estadounidenses.

El cuerpo de inteligencia buscará reconstruir el recorrido del dinero, establecer su origen y determinar si existieron maniobras que pudieran configurar delitos financieros bajo la legislación estadounidense. Entre las hipótesis analizadas figuran posibles transferencias internacionales y ocultación de origen de los fondos.

Los escándalos dentro de AFA se disiparon desde el inicio del Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026. Mientras que la selección nacional se encuentra en las vísperas del duelo de octavos de final ante Egipto, el presidente de la federación está en el ojo de la tormenta sobre supuestos fraudes y lavado de dinero.

Las diligencias incluyen la recepción de testimonios de personas que podrían aportar información sobre las operaciones investigadas, así como el análisis de documentación bancaria y registros financieros. La pesquisa se desarrolla bajo la jurisdicción de fiscales federales de Estados Unidos, con la colaboración del FBI.

La investigación también apunta a determinar si parte de esas operaciones tuvo algún vínculo con el sistema financiero estadounidense, un aspecto que habilita la intervención de la Justicia de ese país cuando existen movimientos de dinero a través de bancos o instituciones radicadas en su territorio.

Los registros compartidos mencionaron que la federación de futbol administró al menos US$ 260 millones correspondientes a ingresos de la AFA.

La investigación del FBI sobre las operaciones financieras de la AFA

De acuerdo con la información publicada por los investigadores, en esta semana buscarán establecer si hubo mecanismos para canalizar recursos mediante sociedades, cuentas bancarias u otros instrumentos financieros que dificultaran la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones.

El avance se produce mientras las autoridades estadounidenses continúan reuniendo evidencia documental y testimonial para definir el alcance de la investigación y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de recopilación de pruebas.

En paralelo, la causa mantiene bajo análisis la posible participación de distintos intermediarios financieros y operadores que habrían intervenido en los movimientos de fondos investigados. Las autoridades procuran reconstruir cada una de las operaciones para verificar si existieron infracciones a la normativa vigente.

Claudio «Chiqui» Tapia. Foto: Clarín Fotografia.

Hasta el momento, no trascendieron imputaciones formales derivadas de esta etapa de la investigación. Las autoridades continúan con la toma de testimonios y el análisis de la información obtenida antes de resolver los próximos pasos procesales.

La pesquisa permanece abierta y forma parte de una investigación federal en Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras internacionales. El avance de las actuaciones dependerá de la evidencia que logren reunir los fiscales y los agentes encargados del caso durante las próximas semanas.

Con información de LN