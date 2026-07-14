Irán respondió a los bombardeos de Estados Unidos con ataques en Bahréin y el estrecho de Ormuz

En una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán aseguró haber atacado con misiles el cuartel de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin. Además, lanzó una ofensiva contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Según informaron agencias internacionales, los buques Mombasa y Al Bahiyah fueron alcanzados durante el ataque iraní. Las autoridades reportaron un marinero muerto y al menos ocho heridos. La Guardia Revolucionaria se adjudicó la ofensiva y sostuvo que ambas embarcaciones «ignoraron repetidas advertencias».

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La Guardia Revolucionaria afirmó además que las embarcaciones «eligieron atravesar una zona minada y, por lo tanto, fueron atacadas y deshabilitadas». También aseguró haber atacado instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses en Jordania, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Desde Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa calificó el episodio como un ataque «descarado» contra objetivos civiles. En paralelo, indicó que la defensa aérea interceptó varios misiles y aseguró que la situación de seguridad en el país permanece estable.

El Comando Central de Estados Unidos informó que completó una operación de cinco horas contra objetivos militares iraníes ubicados en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. Al mismo tiempo, Donald Trump afirmó que Washington está «restableciendo» un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En medio de la creciente tensión, el petrolero noruego Stolt Magnesium sufrió una explosión frente a las costas de Omán por un artefacto no identificado. La empresa MTI Network indicó que no hubo víctimas y que nadie reivindicó el ataque.

La incertidumbre también impactó sobre el mercado petrolero. El Brent subió un 4,1%, hasta los 86,73 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense avanzó un 3,1% y alcanzó los 80,55 dólares. Los mercados siguen atentos a posibles interrupciones en el suministro por la situación en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, afirmó que las exportaciones de crudo continúan con normalidad pese al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. El funcionario sostuvo que el país mantiene mecanismos para sostener sus ventas al exterior mientras continúa el intercambio de ataques entre ambos países.