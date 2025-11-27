Catriel pide al STJ un Juzgado de Familia local ante más de 600 causas derivadas a Cipolletti

Catriel activó una gestión clave ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para avanzar en la creación de un Juzgado de Familia local. La intendenta Daniela Salzotto presentó al organismo un proyecto formal, acompañado de la disponibilidad inmediata de un inmueble municipal, como parte de una estrategia para fortalecer la presencia judicial en la zona norte de Río Negro.

El planteo busca que la ciudad deje de depender exclusivamente de los despachos judiciales de Cipolletti y pueda contar con una estructura propia para atender conflictos familiares, medidas urgentes y situaciones de protección de derechos.

Para justificar el proyecto, el municipio compartió estadísticas del Poder Judicial que indican que en el fuero de Familia de Cipolletti tramitan unas 638 causas originadas en Catriel, sin incluir los amparos.

«Con esa base, se estimó que el total podría acercarse a las 700 causas, cifra equivalente al promedio de expedientes que tramita cada unidad procesal de Familia», afirmaron desde el municipio. Además, remarcaron que «estos datos reflejan la magnitud del trabajo que hoy se canaliza fuera de la ciudad».

Catriel ofrece un inmueble para el futuro Juzgado de Familia

Los concejales acompañaron al juez a recorrer el inmueble. Foto: Municipio de Catriel.

Como parte del proyecto, la municipalidad ofreció en comodato una vivienda de 210 metros cuadrados ubicada en San Martín y Chaco. El espacio fue presentado como una «solución edilicia inmediata», lista para funcionar y adaptarse a las necesidades del fuero de Familia, incluida la instalación de defensorías.

El juez del Ricardo Apcarián visitó el lugar junto a concejales y concejalas, quienes respaldaron la iniciativa y remarcaron la capacidad del inmueble para albergar una estructura judicial completa. Durante la recorrida, se analizaron aspectos operativos y se destacaron las ventajas de contar con un edificio ya disponible.

Por su parte, el juez Apcarián anticipó que elevará el proyecto al pleno del Superior Tribunal de Justicia para su evaluación. La definición del STJ será determinante para avanzar con la creación del juzgado y habilitar un nuevo servicio que Catriel.