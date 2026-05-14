Juicio por Diego Maradona: la llegada de Claudia Villafañe, el enojo con los defensores de Luque y el relato clave de un testigo

El juicio por la muerte de Diego Maradona suma un nuevo capítulo. Este jueves 14 de mayo se retomaron las audiencias para evaluar la culpabilidad del neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz en el caso del exfutbolista argentino.

En esta nueva jornada, Luque ampliará su indagatoria por sexta vez, al igual que el psicologo. Ambos deberán responder cuestiones sobre la salud cardíaca de Maradona. También declarará el médico Mario Schiter quien acompañó a Diego durante su rehabilitación en Cuba.

La llegada de Claudia Villafañe al juicio

Lo sorpresivo de esta nueva audiencia fue que asistió por primera vez la expareja de Diego Maradona, Claudia Villafañe. Ella presenció el debate oral y también acompañó a su hija Gianinna, que asiste a todas las audiencias desde que declaró como testigo.

Su llegada no pasó inadvertida. Villafañe se ubicó en la sala y se sentó al lado del abogado, Fernando Burlando, en compañía de la menor de sus hijas.

Claudia siguió al detalle la declaración de Mario Alejandro Schiter, el médico especialista en terapia intensiva que trató a Maradona desde 1999. Schiter, es un profesional de confianza para Villafañe por su pasado como médico tratante del Diez.

Un dato clave es que ella lo convocó para que opinara sobre la decisión de llevar a Diego a una internación domiciliaria en sus últimos días y luego como veedor de la autopsia.

El enojo con los defensores de Leopoldo Luque

Mientas el testigo clave, Mario Schiter, declaraba en condición de experto sobre medicina y definía conceptos como la miocardiopatía dilatada, se generó un cruce entre el juez Alberto Gaig y los defensores de Leopoldo Luque, Francisco Oneto y Roberto Rallín.

El episodio ocurrió cuando los abogados comenzaron a hablar entre ellos mientras testificaba el médico y el magistrado lo tomó como una burla y una falta de respeto. En este sentido, Gaig lanzó: «No se rían. Es una falta de respeto, está declarando el testigo«.

A esto Roberto Mallín, respondió: «No me estoy riendo» y el juez retrucó: «¿Me está tratando de mentiroso?«. El defensor de Luque contestó nuevamente y aseguró que solo estaban hablando: «¿No se puede hablar la defensa?«.

El episodio tenso terminó con Gaig pidiendo que no hayan más interrupciones y dejen declarar al testigo. Sin embargo cerca de las 13 se presenció un nuevo cruce ante la interrupción del defensor que objetó una pregunta del fiscal Ferrari.

El representante del Ministerio Público Fiscal se enojó, cortó su interrogatorio a los gritos y se negó a volver a preguntar: «Es insoportable, hace caras para todo. Es imposible trabajar así«, reclamó Ferrari sobre Oneto.

Tras esto, el juez Gaig volvió a advertir a Oneto: «Ya lo advertí y voy a volver a hacerlo. Se ríen a espalda de los testigos, hay gesticulación, hablan. Es una falta de respeto. Usted (a Oneto) no quiere acatar las reglas, es imposible desarrollar el juicio así».

El relato clave de un testigo: Mario Schiter

El testigo clave que declaró este jueves fue Mario Schiter, quien fue médico tratante del Diez entre 1999 y el año 2000, cuando Diego tuvo el primer episodio cardíaco grave de salud en Uruguay por el que luego se rehabilitó en Cuba.

Schiter recordó con su declaración este episodio cómo cuando Maradona obtuvo el alta sanatorial, definió donde continuar con su recuperación. «Había tres opciones: Estados Unidos, a donde él tenía prohibido entrar; Canadá, que Diego no había tenido un hermano ingresado ahí; y la tercera era Cuba», contextualizó y agregó que Maradona había elegido Cuba: «Maradona dijo ‘a Cuba voy porque los cubanos tienen dignidad’ e hicimos el traslado. Había dos vuelos semanales, de Cubana de Aviación».

En este sentido, contó: «Me pidieron que montara una terapia intensiva en vuelo, que reservara todos los asientos de primera. Llevé cardiodesfribrilador, una vía central, sondas, medicación, por cualquier emergencia… lo que hace un especialista en terapia intensiva. El estaba en una situación crítica, era muy hipertenso y tenía una cardiopatía, que había mejorado del 12 al 27 %».

Mientras continuaba con su declaración, Schiter mencionó que se encargó de acompañar a Diego en Cuba durante un tiempo prudencial «hasta que estuvo lo suficientemente bien cuidado para no tener más intervención». También recordó que lo ayudó durante algunas internaciones como una crisis hipertensiva en el 2004 y no volvió a verlo hasta el año 2020.

«Me llamaron el 4 o 5 de noviembre de la Clínica Olivos porque habían pedido una segunda opinión sobre qué hacer con el paciente. Sobre todo de la excitación psicomotriz. Me preguntaron cómo la controlábamos en su momento, usábamos propofol, fentanilo y midazolam», contó Schiter y reveló: «Acá la propuesta era usar otra droga que tiene características interesantes porque disminuye la excitación psicomotriz, pero tiene aplicarla tiene un riesgo. Si bien ya lo estaban haciendo, es una droga que requiere consentimiento informado porque baja mucha la frecuencia cardíaca entre otras cosas. Entiendo que hubo una reunión de consenso para la droga donde creo que estuvo que estaba la familia, el médico de cabecera».

Sobre esa situación, agregó: «Él tenía que continuar su tratamiento en un dispositivo. Se podía una internación domiciliaria o centro de rehabilitación de tercer nivel, que es lo que yo propuse. Estos tienen menor complejidad que un sanatorio como la Clínica Olivos, pero que tiene una estructura similar pero desescalada al de un sanatorio. Tiene hospitales, enfermeros. Esa era nuestra propuesta, pero no la aceptaron».

Con información de Infobae