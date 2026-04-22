Juicio por YPF: el fondo Burford confirmó que seguirá la demanda contra Argentina en un tribunal internacional

El fondo Burford, los demandantes en el caso YPF, confirmó que le darán continuidad a su ofensiva con el estado argentino. De esta manera adelantó que, por un lado, buscarán que la Corte de Apelaciones que falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación revise su sentencia; y por otro lado anunció que acudirán a una corte internacional para continuar con la demanda.

Burford continuará su demanda contra Argentina

El aviso le llegó a la jueza Loretta Preska y en el mismo se informó cuáles serán sus próximos pasos. El fondo anticipó que los abogados argentinos fueron notificados de que pronto comenzará el juicio en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El CIADI es un tribunal internacional que funciona bajo la órbita administrativa del Banco Mundial, una entidad que a su vez integra el mismo sistema que el FMI. Este, a diferencia de tribunales globales clásicos como la Corte Internacional de Justicia de la ONU o la Corte Penal Internacional de La Haya, no cumple ese rol y se trata, según lo explicado, de un mecanismo de arbitraje entre Estados y compañías privadas frente a conflictos derivados de incumplimientos contractuales. En definitiva cumple con el objetivo de ofrecer un marco institucional para que las partes puedan dirimir sus disputas.

Por otra parte, especto a la sentencia de segunda instancia que dejó en suspenso todos los trámites de apelación vinculados al juicio por la estatización de YPF, Burford resaltó que buscarán que se haga una revisión antes del 8 de mayo.

El fallo que benefició a la Argentina

En marzo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de la empresa. Con este fallo, la Nación logró evitar el pago de una indemnización superior a los US$16.100 millones (más intereses) que había sido impuesta por la jueza Loretta Preska.

La resolución no solo beneficia al Estado Nacional, sino que también confirma que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización. Si bien los fondos demandantes (Burford Capital y Eton Park) conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas legales advierten que es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente, lo que deja al país en una posición de victoria casi definitiva.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. En las últimas semanas, el gobierno de EE.UU., mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces a favor de la postura argentina.