Golpe a Burford tras fallo en Estados Unidos a favor de la Argentina: sus acciones caen 40% y sube YPF

El tribunal de apelaciones de Estados Unidos revocó la sentencia por más de USD 16.100 millones por la expropiación de YPF. La decisión marcó una victoria histórica para el país argentino y la reacción en los mercados fue inmediata.

Luego de conocerse la medida judicial, las acciones de Burford, el principal beneficiario del juicio contra Argentina, se desplomaron un 40% y al mismo tiempo, las acciones de YPF se dispararon.

Caen las acciones de Burford y se disparan las de YPF

La reacción bursátil fue inmediata. Según un relevamiento realizado, las acciones de Burford cayeron hasta un 40% en Wall Street, a 4,90 dólares.

La brusca caída de los títulos de Burford Capital empezó a registrarse desde esta mañana en la Bolsa estadounidense y aumentó después de que la Cámara de Apelaciones anulara la sentencia contra el país argentino.

Por su parte el ADR de la petrolera YPF en Wall Street avanzó casi un 4,5%. En tanto en la Bolsa de Buenos Aires la suba es de 3,2%, también con un mayor ritmo luego de que trascendiera la noticia judicial.

La Justicia de Estados Unidos revocó la sentencia contra Argentina

La resolución no solo beneficia al Estado Nacional, sino que también confirma que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización. Si bien los fondos demandantes (Burford Capital y Eton Park) conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas legales advierten que es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente, lo que deja al país en una posición de victoria casi definitiva.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. En las últimas semanas, el gobierno de EE.UU., mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces a favor de la postura argentina.

El presidente Javier Milei celebró la noticia en redes sociales, calificándola como «el mayor logro jurídico de la historia nacional» y destacando que el escenario de victoria total tenía menos del 15% de probabilidades. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó al equipo legal de la Procuración del Tesoro, encabezado por Sebastián Amerio y Juan Stampalija, revelando que «innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un arreglo (settlement) y jamás les dimos cabida».

Los tres argumentos que ganaron la pulseada

La defensa argentina, que mantuvo una línea técnica coherente a través de los gobiernos de Macri, Alberto Fernández y ahora bajo la administración de Javier Milei, centró su apelación en tres pilares fundamentales que finalmente inclinaron la balanza:

Jurisdicción Argentina: El argumento central fue que el juicio debió tramitarse en tribunales locales. La defensa sostuvo que correspondía a la justicia argentina determinar qué norma prevalecía: la Ley de Expropiación de 2012 o el estatuto de la compañía, que obligaba a lanzar una oferta pública (OPA) al adquirir más del 15% de las acciones.

Error de interpretación técnica: El Estado argumentó que la jueza Preska interpretó erróneamente el derecho societario y administrativo argentino al dictar la condena original.

El cálculo del tipo de cambio: Como estrategia de «mínima», la Argentina planteó que, de haber una condena, el monto debía calcularse con el tipo de cambio de 2023 (momento de la sentencia) y no el de 2012. Esto hubiera reducido la cifra de US$16.100 millones a unos US$4.920 millones, aunque finalmente la Cámara optó por la revocación total.

La Cámara fue tajante en su resolución: “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato no son admisibles conforme al derecho argentino”, sentenciaron los jueces Chin, Cabranes y Robinson.