El padre del bebé que murió por los golpes en Centenario quiso quitarse la vida en su celda

El hombre de 33 años, que fue acusado ayer como el presunto autor del crimen de su hijo de solo 39 días de vida en la ciudad de Centenario, intentó quitarse la vida. El hecho fue durante la noche del lunes en el interior de la celda, donde quedó recluido después de la audiencia de formulación de cargos.

Según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO, el detenido fue rescatado minutos antes de la medianoche por personal policial mientras atentaba contra su integridad, utilizando elementos a su alcance, como su ropa y cubiertos plásticos.

Luego del hecho, se dispuso su traslado médico por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (Sien) para evaluar su estado de salud y considerar su alojamiento en otra unidad de detención con mayores controles. Fue atendido en el Hospital Castro Rendón.

La imputación en su contra estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes además solicitaron que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva. Los cargos y su reclusión por cuatro meses fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

El delito que el equipo fiscal le adjudicó es el de homicidio agravado por el vínculo. La calificación es en carácter de autor (artículos 45 y 80 inc. 1 del Código Penal).

Un hecho de alto impacto

Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho ocurrió el sábado 30 de agosto entre las 6 y las 12.50 en una vivienda del barrio Nueva España, donde el acusado convivía con su pareja y otros hijos menores.

De acuerdo con la acusación, el hombre le habría propinado “una gran cantidad de golpes de puño” al bebé, lo que le provocó graves lesiones. Dos de ellos, con la fuerza necesaria para causar la muerte.

El hecho mantiene conmovida a la comunidad de Centenario, que este martes organizó una manifestación para pedir justicia por el niño y también para exigir mayor seguridad en el barrio Nueva España, que fue objeto de varios hechos violentos en lo que va del año.