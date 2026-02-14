El periodista Quique Felman recuperó la libertad en Miami y regresaría a la Argentina: qué pasó

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman recuperó la libertad en las últimas horas tras permanecer demorado en la ciudad de Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Según NA, el cronista tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.

Quique Felman aclaró su situación y quedó en libertad

De acuerdo con la información disponible, la Justicia estadounidense había puesto la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a actividades comerciales paralelas del periodista, quien habría actuado como promotor de un casino en Las Vegas.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la defensa de Felman presentó documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero, lo que habría facilitado su liberación.

Si bien la causa seguiría su curso en el plano administrativo, el periodista no tendría restricciones para abandonar Estados Unidos. Desde su entorno indicaron que Felman arribaría a Buenos Aires este domingo y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en el corto plazo.

La detención del movilero de TyC Sports generó un fuerte impacto mediático en el país. Felman es conocido por sus coberturas y entrevistas a figuras de la selección argentina, entre ellas Emiliano “Dibu” Martínez, Leandro Paredes, Ángel Di María, Julián Álvarez y Franco Armani.

Con información de NA y La Nación