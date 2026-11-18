El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó un ciberataque detrás de las fallas informáticas.

En apenas seis días, Estados Unidos acumuló caídas en el correo de Microsoft, una suspensión de todos los vuelos del país, problemas para operar en varios bancos y la salida de servicio de una red de comunicaciones clasificadas. La seguidilla alimentó la sospecha de un ataque informático. El secretario de Estado, Marco Rubio, salió a desmentirlo desde Manila.

Según el funcionario, hay “cero evidencia” de que los episodios tengan relación entre sí. Tampoco hay indicios de que sean obra de piratas informáticos, delincuentes o un Estado extranjero. “Son casos aislados”, resumió.

Rubio habló durante la gira asiática de Donald Trump, que sigue en Shenzhen, China, con encuentros con Xi Jinping y Vladímir Putin.

Cómo fue la seguidilla de caídas

El primer golpe llegó el jueves, cuando dejaron de funcionar el correo y otras herramientas de Microsoft. La compañía lo atribuyó a una actualización en su capacidad de red. Un día después, la Administración Federal de Aviación (FAA) dejó en tierra todos los vuelos del país por un problema en la actualización de un router. Fue la suspensión más larga desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El lunes le tocó al sistema financiero. Un error de software en JPMorgan Chase generó un efecto dominó: clientes de varios bancos y de la plataforma de transferencias Zelle no pudieron entrar a sus cuentas. Ese mismo día, United Airlines tuvo que demorar salidas por una caída interna.

El martes se sumó la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Una red que usa para transmitir información clasificada quedó fuera de servicio, según la agencia por tareas de “mantenimiento rutinario”.

La explicación oficial: parches que salieron mal

El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, coincidió con Rubio. En una entrevista con Fox Business, explicó que el gobierno atribuye las fallas a actualizaciones de seguridad que tardaron más de lo previsto o tuvieron complicaciones.

Trump, en cambio, le bajó el tono al asunto. Consultado por la caída de Chase, respondió que cuando uno es “grande y poderoso” estas cosas pasan.

Reclamos de transparencia, también entre aliados de Trump

La respuesta oficial no conformó a todos, ni siquiera dentro del oficialismo. La ex secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt pidió más transparencia. La ex vocera del Departamento de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin reclamó saber “qué está pasando realmente”.

Desde el ala más dura del trumpismo, la activista Laura Loomer habló de un ciberataque coordinado y le pidió al presidente que volviera al país, aunque no aportó pruebas. Rubio, señalado como posible candidato presidencial para 2028, quedó así como la cara del gobierno para llevar calma.