Argentina se abstuvo en la ONU en la votación de una resolución contra la violencia de género.

La Argentina se abstuvo de votar una resolución sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La iniciativa fue aprobada por 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra, correspondiente a Somalia.

La sesión se realizó el martes en la sede del organismo, en Nueva York. El documento fue impulsado por Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

La resolución busca que los Estados refuercen sus políticas para prevenir y combatir la violencia de género, incluida la que se produce en entornos digitales. También insta a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

A diferencia de lo ocurrido en noviembre de 2024, cuando el Gobierno argentino explicó públicamente su voto en contra de una resolución sobre violencia digital contra las mujeres, esta vez la delegación nacional no pidió la palabra para justificar su abstención.

Sí intervino la representante de Estados Unidos, Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión estadounidense ante la ONU. La funcionaria explicó que su país no pudo sumarse al consenso debido a objeciones sobre algunos términos del documento.

«Es decepcionante ver el controvertido término “salud sexual y reproductiva” y la noción de “aborto seguro” en esta resolución», señaló Gasteiger, según el texto oficial difundido por la misión estadounidense. También sostuvo que «no existe un derecho internacional al aborto» y que ningún Estado tiene la obligación de financiarlo ni facilitarlo.

La enmienda que no llegó a incorporarse

Antes de la votación definitiva, la Tercera Comisión rechazó una propuesta de enmienda que buscaba incorporar un párrafo para condicionar la aplicación de la resolución al respeto de las leyes nacionales, las prioridades de desarrollo y los valores religiosos, éticos y culturales de cada país.

La propuesta obtuvo 68 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones. Al no prosperar, los países que habían promovido esa modificación optaron por abstenerse en la votación general, según informó la organización de derechos humanos International Service for Human Rights (ISHR).

Los votos de Argentina en la ONU durante 2026

La abstención se suma a una serie de votaciones en las que la Argentina coincidió con Estados Unidos e Israel durante 2026 en la Asamblea General y sus comisiones.

En marzo, los tres países fueron los únicos que votaron en contra de una resolución impulsada por Ghana para declarar la trata transatlántica de africanos esclavizados como «el crimen más grave contra la humanidad». La iniciativa obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones.

En octubre, el canciller Pablo Quirno justificó públicamente el voto argentino en contra del levantamiento del embargo estadounidense a Cuba. La resolución fue aprobada por 130 países, mientras que 17 votaron en contra y 25 se abstuvieron. La posición de Washington sobre el embargo se mantiene desde hace más de tres décadas.

Ese mismo mes, Argentina, Estados Unidos e Israel rechazaron una declaración sobre prevención de pandemias que recibió el respaldo de 153 Estados.

El 5 de noviembre, la Argentina también integró el grupo de 13 países que votó en contra de la resolución A/81/L.11, de respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), aprobada por 93 votos. Entre quienes rechazaron el texto estuvieron Estados Unidos e Israel.

En la Tercera Comisión, el 10 de noviembre, el país integró un grupo de siete Estados —junto con Colombia, Guatemala, Israel, Paraguay, Perú y Estados Unidos— que votó en contra de las mociones de no acción sobre enmiendas propuestas a las resoluciones referidas a la mutilación genital femenina y la fístula obstétrica.

En esa misma sesión, Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos tres países que votaron en contra de la resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, que obtuvo 176 votos a favor y una abstención. Además, Argentina y Estados Unidos fueron los únicos dos votos negativos contra la resolución sobre principios rectores en materia de desarrollo alternativo, aprobada también por 176 votos a favor.