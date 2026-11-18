La nueva película de James Bond comienza a generar expectativas y uno de los nombres que más suena para sumarse al elenco es el de Florence Pugh. Sin embargo, la actriz británica sorprendió al revelar que no está interesada en convertirse en la próxima chica Bond: su verdadero deseo es interpretar a una villana y enfrentarse al agente 007.

Según informó Noticias Argentinas, la actriz aprovechó su participación en el evento ELLE Women in Hollywood 2026, celebrado el lunes 16 de noviembre, para hacerle llegar una particular propuesta al director Denis Villeneuve, quien estará al frente de la próxima entrega de la franquicia, protagonizada por Robert Pattinson.

Florence Pugh quiere ser la villana de James Bond: el inesperado pedido a Denis Villeneuve

La actriz, reconocida por sus interpretaciones en Oppenheimer, Black Widow y Mujercitas, fue una de las homenajeadas durante la ceremonia organizada por la revista ELLE.

En ese contexto, aprovechó su discurso para revelar que le había enviado un mensaje a Villeneuve después de conocerse la elección de Pattinson como el nuevo agente secreto.

Con humor, Pugh felicitó al cineasta por la elección del protagonista y le preguntó si había algún papel de villana disponible para una actriz de su estatura, de aproximadamente 1,63 metros.

La declaración provocó risas entre los asistentes, pero también despertó interés entre los seguidores de la saga, que comenzaron a imaginarla como una posible antagonista del famoso espía británico.

La propia revista ELLE recogió el momento y destacó que la actriz prefirió postularse para un personaje oscuro antes que para el tradicional papel femenino que acompaña al protagonista.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond: quiénes podrían acompañarlo

La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond abrió una nueva etapa para la franquicia cinematográfica, que busca renovar al personaje después de la despedida de Daniel Craig.

Con Denis Villeneuve como director, la próxima película del agente 007 genera expectativas tanto por su protagonista como por las figuras que podrían incorporarse al reparto.

Entre las actrices mencionadas para acompañar a Pattinson aparecen Zendaya, Margaret Qualley y Florence Pugh, aunque todavía no se anunciaron oficialmente las intérpretes de los principales personajes femeninos.

Pugh, sin embargo, dejó en claro que le interesa explorar un perfil diferente: convertirse en una adversaria del agente secreto.

Por qué Florence Pugh podría convertirse en una villana de James Bond

La actriz británica cuenta con experiencia en producciones de acción y personajes de gran intensidad dramática.

Su participación como Yelena Belova en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en Black Widow y Thunderbolts*, le permitió desarrollar escenas de combate y secuencias físicas exigentes.

Además, ya trabajó con Denis Villeneuve en la saga Dune, donde interpreta a la princesa Irulan.

En Dune: Parte Tres, también comparte elenco con Robert Pattinson, un antecedente que podría facilitar un nuevo encuentro cinematográfico.

Su versatilidad interpretativa y su experiencia en películas de acción la convierten en una candidata interesante para asumir un personaje antagónico, aunque por ahora no existe una confirmación de su participación en James Bond.

Cuándo se estrena la nueva película de James Bond

La próxima entrega de la saga estará dirigida por Denis Villeneuve, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood, responsable de producciones como Dune, La llegada y Blade Runner 2049.

La película contará con Robert Pattinson como el nuevo agente 007, mientras continúan las especulaciones sobre el resto del elenco.

Aunque distintas versiones periodísticas apuntan a un posible estreno en 2028, todavía no se anunció oficialmente una fecha de lanzamiento.

Por ahora, el pedido de Florence Pugh sumó un nuevo ingrediente a la expectativa que rodea a la producción.

La actriz no quiere ser la próxima chica Bond: quiere convertirse en una de las grandes amenazas del agente secreto más famoso del cine.