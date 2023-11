El policía de Neuquén usó el arma reglamentaria para cometer el femicidio de Emili en el Loteo Social

El policía Jesús Gabriel Juan utilizó su arma reglamentaria, la pistola 9 milímetros que le proveyó el Estado por su rol, para cometer el femicidio de su pareja, Emili Espinoza, en Neuquén capital, y luego se suicidó. Resta producir una serie de pruebas para cerrar la investigación, pero el caso renueva la discusión sobre si es necesario limitar la portación.

Según el informe preliminar de autopsia, Emili, de 27 años, recibió un disparo el viernes 17 de noviembre en su casa. Tenía una hija en común con el hombre de 30 años, que fue trasladado al hospital Castro Rendón y murió ese mismo día. En la Oficina de Violencia del Poder Judicial no había denuncias previas por violencia de género.

De acuerdo al Registro publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su página web, en 2022 el 6,4% de quienes cometieron femicidios directos en Argentina integraban fuerzas de seguridad. El número se eleva a 7,6% (18) si se incluye la seguridad privada.

De ese total, la mitad utilizó armas de fuego, siendo al menos 88,8% de ellas las reglamentarias. Luego del crimen, el 33,3% de los agentes se suicidaron.

En Neuquén, la secretaría de Seguridad anunció en 2022 que le retiraría el arma reglamentaria a los efectivos que estuviesen involucrados en situaciones de violencia de género y/o familiar. El protocolo que estipula el procedimiento explica que no es necesario acreditar una presentación judicial.

Justamente los efectivos no tienen limitación en la portación debido al estado policial permanente: estén o no en funciones llevan consigo el arma. No la entregan cuando están fuera de servicio. En casos de violencia de género, por ejemplo, esto aumenta el riesgo de las mujeres, ya que las expone a una persona, que además, está entrenada para su uso. También es recomendable como una medida de prevención del suicidio.

El de Emili es el octavo femicidio del 2023 en la provincia, y al igual que como sucedió con Carolina Epullán en Piedra del Águila, la fiscalía aguardará el informe final de autopsia y la pericia balística para archivar el caso ante la muerte del responsable.