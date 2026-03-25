El STJ rechazó la recusación masiva de sus jueces que pedía Sitrajur en una causa por la eliminación de la tasa judicial

El Superior Tribunal de Justicia, con votos de sus cinco integrantes -Cecilia Criado, Liliana Piccinini, Sergio Ceci, Sergio Barotto y Ricardo Apcarian- rechazó «in limine» una recusación masiva que había impulsado el gremio judicial Sitrajur contra los miembros del máximo tribunal, en el marco de la causa por la eliminación de la tasa judicial del 2 por mil que se destinaba al sindicato, que dispuso la Legislatura provincial.

Marco Calarco (titular de Sitrajur), con el patrocinio del abogado Diego Sacchetti, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley específica que aprobó la Legislatura de Río Negro en noviembre del año pasada.

En este marco, el gremio pidió recusar a todos los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, alegando falta de imparcialidad y razones de «decoro».

Sitrajur sostuvo que el STJ no puede juzgar la validez de la ley porque el propio Tribunal habría sido el «impulsor» de la norma.

En su planteo, el sindicato sugirió que existe un interés institucional de los jueces en mantener la vigencia de esa ley, lo que sembraría dudas sobre su objetividad.

«No tuvo origen en el Poder Judicial»

En su rechazo al planteo de Sitrajur, los miembros del tribunal argumentaron que el proyecto no tuvo origen en el Poder Judicial, sino que fue una decisión de la Legislatura provincial en uso de sus facultades.

El fallo subraya que la recusación es un mecanismo excepcional y restrictivo. No basta con «sospechas» o «conjeturas»; se necesitan hechos concretos y probados.

Los magistrados plantearon que Sitrajur se basa en «especulaciones genéricas» que no logran derribar la presunción de imparcialidad que ampara a los jueces.

En su resolución, el STJ desestimó la recusación de plano (sin mayor trámite) por considerarla «manifiestamente inadmisible» y carente de fundamentación mínima.

Los jueces naturales del STJ seguirán interviniendo en la causa de inconstitucionalidad, al no existir razones objetivas para desplazarlos.