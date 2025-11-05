Elecciones 2025: localizaron a 31 personas buscadas por la Justicia cuando fueron a votar a nivel nacional

La Secretaría de Captura de Prófugos (SeCap) presentó los resultados del «Operativo Urna 2025». Durante las elecciones legislativas del 26 de octubre, localizaron a 31 personas que eran buscadas por la Justicia. En el operativo federal estuvieron atentos a 340 personas que estaban anotadas en el padrón con distintas investigaciones criminales y correccionales. Capturaron a seis prófugos.

Previo al desarrollo de la jornada electoral, la SeCaP encomendó a diversas divisiones policiales ubicar a personas declaradas «rebeldes» por parte de los magistrados, sobre las que pesaba un pedido de captura o de quienes se necesitaba conocer su paradero. En total se remitieron 340 oficios en investigaciones criminales y correccionales.

En este marco, capturaron a seis evadidos de la Justicia, mientras que notificaron a otras 16 que estaban imputadas con averiguación de paradero vigente.

Asimismo, desde la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) añadieron otras nueve personas ubicadas dentro del mismo operativo, pero que fueron en días previos o posteriores a los comicios. Entre ellas, unas tres tenían pedido de captura.

Qué resultados tuvo el operativo 2025 comparado con las elecciones 2023

«En conclusión, se logró ubicar a 31 personas y someterlas a proceso, mientras que otras 309 aún son buscadas. Ello evidenció que el operativo desplegado tuvo una efectividad del 9%», precisaron desde Fiscalía sobre el Operativo Urna 2025.

En el 2023, el procedimiento incluyó las tres jornadas electorales que se desarrollaron (PASO, generales y balotaje). En este año, se libraron 432 oficios para requerir a 213 personas y se pudo ubicar a 39 personas: 14 de ellas quedaron detenidas y otras 25 fueron notificadas por búsqueda de paradero y comparendos.