Elías Piccirillo, bajo la lupa: piden que deje la domiciliaria y vuelva a prisión

Los abogados de Francisco Hauque, el hombre que denunció a Elías Piccirillo, presentaron una solicitud de revisión de la prisión domiciliaria otorgada al ex marido de Jésica Cirio y ahora la Cámara de Casación evalúa si el acusado vuelve a la cárcel.

Casación evalúa si Piccirillo deberá volver a la cárcel

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que días atrás la querella que representa a Hauque, conocido de Piccirillo que lo denunció por plantarle un arma y droga en medio de una disputa por deuda, presentó un recurso para evitar que el acusado continúe bajo la modalidad de domiciliaria.

Allegados a Piccirillo sostuvieron en diálogo con NA que los abogados de Hauque “están desesperados” y que no hay “ninguna chance” de que se le revoque la domiciliaria.

Acerca de cómo se encuentra cumpliendo el beneficio, señalaron que “transcurre todo con normalidad” y que se “está tranquilo”.

El beneficio fue otorgado a mediados de noviembre cuando el procesado otorgó inmuebles por $500 millones y el embargo fue aceptado.

La resolución establece que el acusado cumpla la domiciliaria en una vivienda situada en la calle Serrano, en la localidad bonaerense de Banfield.

“El traslado del nombrado deberá llevarse a cabo, sin excepción alguna, y aun no teniendo colocado el dispositivo electrónico de vigilancia, que podrá ser ubicado posteriormente”, destacaba el escrito.