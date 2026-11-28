El escándalo judicial que enfrenta el escritor y productor Hernán Casciari sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Los inversores que denunciaron una presunta estafa vinculada al sistema de financiamiento de Orsai Audiovisuales ampliaron su presentación e incluyeron al actor Diego Peretti.

La nueva denuncia fue presentada este viernes 27 de noviembre por Ariel Gil Ces, abogado de los denunciantes, ante la fiscalía a cargo de Mónica Cuñarro, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El protagonista de Los Simuladores quedó involucrado por su participación en La muerte de un comediante, película estrenada en 2025 que marcó su debut como director.

Por qué los denunciantes de Hernán Casciari apuntaron contra Diego Peretti

La producción cinematográfica, rodada en Bruselas, consiguió recaudar alrededor de 1.850.000 dólares mediante los aportes de 10.190 inversores, mientras que Orsai aportó otros 164.000 dólares.

Los denunciantes sostienen que Peretti habría tenido responsabilidades que excedían su participación artística y solicitan que la Justicia investigue su intervención en el proyecto.

La presentación también involucra a integrantes de la productora, mientras que otras acusaciones alcanzan al conductor Andy Kusnetzoff, por su participación en un documental sobre Diego Maradona.

Qué dijo Diego Peretti tras ser acusado en la Justicia

En diálogo con Infobae, el actor rechazó las acusaciones y negó haber desempeñado funciones como productor de la película dentro de Orsai.

Peretti explicó que fue contratado para dirigir el largometraje junto a Javier Beltramino y que sus trabajos como actor y guionista fueron realizados sin remuneración.

Además, aseguró que no tuvo participación en la recaudación de fondos, la administración del dinero ni las condiciones económicas ofrecidas a los inversores.

Cómo sigue la investigación judicial contra Hernán Casciari

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en el modelo de financiamiento colectivo impulsado por Orsai Audiovisuales, mediante el cual particulares aportaban dinero para participar en proyectos cinematográficos.

Por su parte, Casciari negó haber cometido una estafa, aunque reconoció errores en la gestión de los proyectos.

Mientras la fiscalía continúa reuniendo testimonios y documentación, la incorporación de Peretti a la denuncia no implica que se haya determinado su responsabilidad penal.