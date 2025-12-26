Pesatti vuelve a diferenciarse de Juntos y, ahora, propone que las elecciones se unifiquen en un día

El vicegobernador Pedro Pesatti volvió a diferenciarse del oficialismo y, en esta ocasión, planteó un camino electoral que colisiona con la tradicional estrategia de Juntos. Propuso, puntualmente, que las elecciones en los distintos estamentos se unifiquen en un día.

Salvo la reciente entrevista periodística, Pesatti se circunscribe a la elaboración de notas propias para difundir sus opiniones y, en este caso, habló de los procesos electorales, Afirmó que una “patología muy concreta del funcionamiento institucional argentino” es «la organización del acto electoral”.

Por su legislación, Río Negro puede votar sus autoridades en el período de marzo a octubre y el adelantamiento del proceso provincial fue una constante de diferentes gestiones, que -desde el 2015- repitió también Juntos Somos Río Negro. Y para el 2027 sostendría ese apartamiento, según las preliminares especulaciones.

En esta ocasión, el vicegobernador considerá que “sostener un calendario electoral disperso, errático y multiplicado” deja de “ser una disfunción del sistema” y se transforma “en un problema estructural del sistema político”.

Remarca que “resulta indispensable avanzar hacia la unificación de los comicios en una sola jornada. No se trata únicamente de una discusión de ingeniería electoral o de conveniencia estratégica; estamos frente a una cuestión de racionalidad institucional y de responsabilidad en el uso de los recursos públicos”.

Bajo el título de “una sola elección, un solo día”, Pesatti aseguró que Argentina “posee uno de los calendarios electorales más imprevisibles, fragmentados y costosos del continente”. Remarcó que se “ha instalado un verdadero “carnaval” de fechas” donde “gobernadores e intendentes, en un reflejo defensivo cada vez más evidente, desacoplan sus elecciones de la nacional. El resultado es un despropósito logístico: el Estado, en cualquiera de sus niveles, monta el mismo operativo gigantesco tres, cuatro y hasta cinco veces en un mismo año”.

Resalta la “magnitud del dispendio” aunque, luego, indica que “reducir el problema a su dimensión económica sería un error”. Señala que “el daño más profundo —el que erosiona el sistema a largo plazo— es la fragmentación de la política”.

Agrega que la “dispersión cronológica produce una atomización nociva del sistema de partidos”, la separación de las elecciones “no fortalece el federalismo” sino que lo “vacía de contenido y se promueve una lógica de feudalización. Se rompen los vasos comunicantes entre municipio, provincia y Nación, y los liderazgos locales se repliegan deliberadamente para no rendir cuentas sobre el rumbo general del país, “alambrando” sus territorios para evitar el contagio de la discusión nacional”.

Al final, el vicegobernador precisa su propuesta: “eliminar definitivamente las PASO, adoptar la Boleta Única de Papel en todas las jurisdicciones y establecer un día inamovible para las elecciones generales”, que propone el “último domingo de octubre” porque es “una referencia simbólica y operativamente adecuada”.