Escándalo en Capital Humano: ordenan allanar uno de los galpones donde se retenían alimentos

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este sábado el allanamiento de los depósitos del ministerio de Capital Humano, ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli, donde la cartera que conduce Sandra Pettovello almacenaba alimentos para los comedores.

La decisión del magistrado, quien se desempeña en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, dispuso una «orden de presentación con allanamiento en subsidio» en el “Centro Operativo Martelli”, uno de los lugares apuntados por la retención de alimentos próximos a su fecha de vencimiento.

El operativo en la localidad bonaerense fue consecuencia del pedido de la fiscal Paloma Ochoa, de la Fiscalía Federal N° 10, y estará a cargo del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina.

En paralelo, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso esta mañana una medida similar para el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, otra de las ubicaciones en las que la cartera guarda suministros para los comedores.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae los allanamientos dictados hoy tienen por objetivo “constatar lo informado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento”.

Pablo De La Torre, el funcionario despedido de Capital Humano y luego denunciado penalmente por la gestión libertario, rompió el silencio esta tarde sobre el escándalo en torno a su figura, tanto por la retención de mercadería destinada a comedores como por el poco claro mecanismo de contratación de personal en el ministerio.

En un posteo, a través de su cuenta de X, aseguró tener «la conciencia y las manos limpias», y destacó su orgullo por «haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza”

No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio.