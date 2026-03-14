Escándalo en Chubut por un video que menciona un supuesto pago para influir en una sentencia

Un video que comenzó a circular en redes sociales desató una fuerte polémica en Chubut, al mostrar un supuesto pago de dinero para acordar una condena judicial reducida. El material involucra a abogados y funcionarios judiciales, y generó repercusiones tanto en el ámbito político como en el judicial de la provincia.

La difusión del video coincidió con el viaje del gobernador Ignacio Torres a Nueva York, donde participaba de actividades vinculadas al Argentina Week, en las que se promocionan oportunidades de inversión en el país.

El video que desató polémica en el ámbito judicial de Chubut

En el registro se observa a una mujer que solicita una condena de un año de prisión para su hijo a cambio de 12 millones de pesos, dinero que sería entregado en el estudio de un abogado. La mujer es señalada como la madre de Pablo “El Chavo” Ferreyra, una persona con antecedentes delictivos.

El abogado mencionado es Martín Castro, conocido en el fuero penal de Trelew. En la grabación también aparecen imágenes vinculadas a la fiscal Julieta Gamarra, actual titular de la Fiscalía Anticorrupción provincial, quien al momento de la causa se desempeñaba como fiscal.

Además, el video incluye referencias a Rodrigo Miquelarena, subsecretario de Justicia del gobierno provincial, y a su tío, Jorge Miquelarena, Procuración General de Chubut.

Solicitaron la investigación

Tras la difusión del material, Jorge Miquelarena se presentó ante la Justicia para “vindicarse”, es decir, solicitó formalmente que se investiguen los hechos para esclarecer su situación. La fiscal Julieta Gamarra también rechazó haber recibido dinero y negó cualquier irregularidad.

Por su parte, el abogado Martín Castro calificó el caso como “una patraña” destinada a desacreditar a los Miquelarena.

La investigación quedó en manos del fiscal Omar “Toto” Rodríguez, quien fue antecesor de Gamarra en el cargo.

Qué dijo Ignacio Torres tras el escándalo

De regreso en la provincia, el gobernador Ignacio Torres se refirió al tema y señaló que respalda la decisión de los funcionarios involucrados de ponerse a disposición de la Justicia.

“Celebro la decisión de los funcionarios de vindicarse para que se conozca la verdad. Hicieron lo que tenían que hacer”, afirmó.

El antecedente judicial

El caso que aparece mencionado en el video está vinculado con una sentencia dictada en mayo de 2025, cuando Pablo Ferreyra recibió una condena de un año de prisión tras un juicio abreviado por amenazas y disturbios en un barrio de Trelew.

El acuerdo judicial fue alcanzado entre la fiscal Julieta Gamarra y el abogado defensor Martín Castro, y la sentencia fue dictada por la jueza Mirta Moreno.

Ferreyra había sido detenido el 5 de enero de 2025 y recuperó la libertad el 6 de enero de 2026.

Mientras avanza la investigación, el video continúa generando repercusiones políticas y judiciales en la provincia, en un caso que aún no tiene definiciones sobre su desenlace.