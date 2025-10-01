Escándalo por estafas en Río Negro y Neuquén: rechazaron pedido de domiciliaria para uno de los acusados

La Justicia de Cipolletti rechazó el pedido de revisión y el imputado seguirá en prisión preventiva.

En Cipolletti, la Justicia confirmó que un hombre acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas inmobiliarias continuará en prisión preventiva. La medida se resolvió este martes 30 de septiembre durante una audiencia virtual, luego de que la defensa del imputado solicitara revisar las condiciones de su detención.

El caso, que tiene como eje a la firma Age Desarrollos —inscripta como Le Bleu SRL—, investiga una serie de maniobras fraudulentas a través de contratos simulados de compraventa y construcción. Según la Fiscalía, esta modalidad permitió vender terrenos ajenos como propios y defraudar a múltiples víctimas.

La audiencia y el rechazo del juez

La defensa había pedido que se dejara sin efecto la prisión preventiva o, en su defecto, que el imputado pudiera cumplirla bajo la modalidad domiciliaria. La solicitud fue cuestionada por la Fiscalía y finalmente rechazada por el juez interviniente.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que mantener al acusado bajo custodia es fundamental para evitar la posibilidad de entorpecer la investigación y garantizar la seguridad de las víctimas. En contraposición, la defensa argumentó que la medida cautelar era excesiva y que podían aplicarse alternativas menos gravosas.

Los delitos imputados

El expediente involucra a cuatro personas. Tres de ellas están acusadas por estelionato —la figura penal que sanciona la venta de bienes ajenos como propios—, además de asociación ilícita y estafas reiteradas.

La investigación avanza sobre la hipótesis de que existió una organización destinada a cometer fraudes sistemáticos en el mercado inmobiliario, captando a interesados en terrenos mediante contratos ficticios. La maniobra habría generado un perjuicio económico y emocional en decenas de familias.

Lo que viene

Con el rechazo de la revisión, el imputado seguirá detenido preventivamente mientras la causa avanza hacia nuevas instancias. El Ministerio Público Fiscal destacó que la medida busca asegurar la investigación y proteger a las víctimas de posibles presiones.