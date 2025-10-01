Un violento robo en Roca selló el destino de «El Diablo» Maureira: la Justicia lo condenó a 20 años de prisión

En una audiencia que estaba prevista como juicio oral y público pero que terminó en un acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal de Roca condenó a Raúl Esteban Maureira, alias «El Diablo», a 20 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia unifica condenas previas y se dictó con declaración de segunda reincidencia.

El caso tuvo como eje un robo doblemente agravado con armas de fuego, en banda y en poblado, ocurrido en mayo de 2024 en una vivienda de calle México, en Roca. El imputado y dos cómplices entraron por error a un domicilio equivocado, donde se encontraba un hombre junto a su madre de 71 años, a quienes redujeron con violencia y despojaron de diversos bienes.

El Tribunal y las partes

El tribunal que resolvió la causa estuvo presidido por el juez Sandro Martín, con la participación de los jueces Luciano Garrido y Verónica Rodríguez. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Celeste Benatti, mientras que la defensa de Maureira fue ejercida por el abogado Miguel Zeballos.

El juicio se desarrolló en la Sala 2 del Poder Judicial de Roca.

Tanto la Fiscalía como la Defensa coincidieron en el acuerdo, que fue avalado por el propio imputado. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió aceptar la homologación del juicio abreviado conforme al artículo 212 del Código Procesal Penal.

Qué pasó en mayo de 2024

La investigación determinó que el 29 de mayo de 2024, alrededor de las 22, Maureira y al menos dos personas más se dirigieron a una vivienda de calle México con la intención de robar dinero. Habían realizado tareas previas de vigilancia y hasta solicitaron información a allegados de la víctima objetivo.

Sin embargo, ingresaron por error al domicilio contiguo. Allí, tras ser descubiertos en el techo por el dueño de casa, irrumpieron violentamente en la vivienda portando armas de fuego y simulando ser policías. El hombre y su madre de 71 años fueron reducidos mediante amenazas y agresiones físicas.

Los delincuentes se apoderaron de un celular, una computadora, electrodomésticos, relojes, una mochila y un vehículo Volkswagen Gol Trend, con el que huyeron junto a una camioneta Renault Sandero utilizada para el traslado.

Pruebas y testimonios

El caso se sostuvo en múltiples pruebas:

Denuncias y testimonios de las víctimas y vecinos , quienes identificaron vehículos y movimientos sospechosos.

, quienes identificaron vehículos y movimientos sospechosos. Allanamientos y secuestros en domicilios de integrantes de la banda.

en domicilios de integrantes de la banda. Pericias sobre teléfonos celulares intervenidos , que demostraron comunicaciones entre los partícipes durante el hecho.

, que demostraron comunicaciones entre los partícipes durante el hecho. Geolocalización del celular robado , que permitió trazar su recorrido desde Roca hasta Neuquén, donde finalmente fue apagado.

, que permitió trazar su recorrido desde Roca hasta Neuquén, donde finalmente fue apagado. Pericias acústicas de la Policía Federal, que cotejaron voces de los imputados con las escuchas telefónicas.

Todos estos elementos consolidaron la acusación contra Maureira.

Los últimos antecedentes de «El Diablo»

La situación procesal de Raúl Esteban Maureira estaba marcada por un extenso prontuario. En 2017 había sido condenado a 14 años y 4 meses de prisión, pena de la que gozaba de beneficios de libertad asistida cuando en febrero de 2024 cortó la tobillera electrónica y se fugó.

Durante su período de fuga, cometió distintos delitos: uno en Fernández Oro, el robo de Roca y otro hecho en Villa Regina, todos mientras permanecía prófugo de la Justicia. Finalmente, fue detenido el 19 de enero de 2025. En esa oportunidad, el gobernador Alberto Weretilneck celebró su arresto en redes sociales, que se dio en medio del operativo de seguridad por la Fiesta de la Pera 2025 en Allen.

En agosto de 2025, otro tribunal ya lo había condenado en Cipolletti a 4 años y 6 meses de prisión por lesiones graves agravadas por uso de arma de fuego y portación ilegal. Esa sentencia quedó firme, aunque aún no se había realizado la unificación de penas.

La pena unificada

El acuerdo alcanzado en la audiencia de Roca contempló la unificación de las condenas previas:

La de 14 años y 4 meses de prisión dictada en 2017.

dictada en 2017. La de 4 años y 6 meses de prisión dictada en Cipolletti en agosto de 2025.

dictada en Cipolletti en agosto de 2025. Y la nueva pena de 4 años y 6 meses de prisión por el robo en Roca.

La sumatoria derivó en una pena única de 20 años y 2 meses de prisión efectiva, con declaración de segunda reincidencia. Cabe destacar que, resta el proceso que se va a desarrollar en Regina. Será durante las próximas semanas.

La valoración del Tribunal

Al momento de dictar sentencia, el juez Martín señaló que la condena era el resultado del acuerdo formal entre las partes, ajustado al marco legal. Sin embargo, el juez Garrido y la jueza Rodríguez realizaron una salvedad: si bien la pena era legítima, la consideraron “exigua” en relación con la gravedad de los hechos y los antecedentes del condenado.

A pesar de esa valoración crítica, el Tribunal no podía imponer una pena mayor a la solicitada por la Fiscalía, de acuerdo con el Código Procesal Penal.

El rol de las víctimas

La Fiscalía informó que tanto la víctima directa del robo y su madre como el vecino que era el verdadero objetivo del plan fueron consultados previamente sobre el acuerdo abreviado. Ambos manifestaron su consentimiento con la pena solicitada.

Este paso fue destacado por la fiscal Benatti, quien explicó que era fundamental que los afectados comprendieran las implicancias del juicio abreviado y las razones de la condena acordada.

Estrategia de la defensa

El defensor Zeballos aclaró que la aceptación del acuerdo respondía a una estrategia procesal: que la causa quedara radicada en Roca podía facilitar a futuro el acceso a beneficios contemplados en la Ley 24.660 de Ejecución Penal. “A pesar de la condena grande, la idea es que Raúl pueda acceder a los beneficios que la ley le otorga”, explicó en audiencia.

Cierre y derivaciones

Con la sentencia firme a partir de la fecha de la audiencia, se ordenó la formación de sumario, el cómputo de la pena y la derivación del expediente al Juzgado de Ejecución Penal.

De este modo, Raúl Esteban “El Diablo” Maureira deberá cumplir la condena de 20 años y 2 meses de prisión efectiva, con un extenso historial delictivo que lo coloca como uno de los delincuentes más peligrosos de la región en los últimos años.