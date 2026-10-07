Está acusado de haber abusado de su suegra de 79 años en Roca: la Fiscalía pidió que sea condenado

El Tribunal de Roca dará a conocer el veredicto el próximo martes.

El Ministerio Público Fiscal pidió que un hombre sea declarado responsable penal por el abuso sexual de su suegra, una mujer de 79 años, ocurrido en agosto de 2025 en el domicilio de la víctima. El planteo fue realizado durante los alegatos de clausura del juicio oral que se desarrolló en Roca.

La Fiscalía encuadró la conducta como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. La defensa particular, en cambio, solicitó la absolución de su asistido. El Tribunal deberá resolver ahora sobre la responsabilidad penal del acusado.

El planteo de la Fiscalía

La fiscal Julieta Villa sostuvo que el hombre ingresó a la vivienda “simulando intenciones familiares” y que, aprovechándose de la confianza y la situación de vulnerabilidad de la mujer, la agredió.

Para fundamentar el pedido, la acusación presentó el testimonio de la víctima y las declaraciones de su nieta, su hija, su hijo y una amiga. Según explicó la Fiscalía, esos testimonios permitieron acreditar las revelaciones realizadas inmediatamente después del hecho, el estado de shock inicial y una posterior admisión de los hechos por parte del acusado ante su entorno familiar.

También declaró la psicóloga Virginia Ansola, integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), quien expuso sobre el impacto emocional sufrido por la mujer.

La evaluación psicológica

La acusación incorporó además el testimonio de una especialista del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), quien ratificó en audiencia la evaluación realizada sobre la víctima.

Según la Fiscalía, la especialista sostuvo la veracidad del relato, descartó fabulaciones y confirmó la presencia de un cuadro de trauma psíquico severo.

Concluidos los alegatos de las partes, el Tribunal integrado por Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti dará a conocer su veredicto el próximo martes 13 de octubre a las 12.