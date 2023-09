Estafa con planes sociales en Neuquén: qué había en el servidor secreto de Desarrollo Social

En una habitación cerrada con llave, a la que tenía acceso una sola persona, el fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Narváez encontró el servidor de uso exclusivo del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, tal como lo había declarado una testigo arrepentida de identidad reservada. Los 500 gigas de información que rescataron consolidarán la acusación contra los actuales imputados y permitirán formular cargos contra otros funcionarios.

Los peritos de la División Análisis Forense Informático (DAFI) de la policía de Neuquén que acompañaron en el procedimiento detectaron que el servidor tenía instalada una aplicación que permitía el acceso de manera remota. Por eso lo primero que hicieron fue neutralizar el peligro de que alguien se metiera a adulterar o borrar información.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el fiscal Narváez explicó algunos detalles del allanamiento realizado desde la mañana del jueves en Planas y Anaya, sede del Ministerio que está bajo investigación desde julio del año pasado.

Indicó que apenas ingresaron, le pidieron a todo el personal que deje encendidas las computadoras y que se aleje.

Los detalles del servidor

Respecto al servidor, el fiscal informó que «se había creado un sistema con el que trabajaba todo el personal del Ministerio de Desarrollo Social, y la información se almacenaba en un servidor interno y físico que se encontraba allí».

Añadió que «cuando desde la dirección de Planes Sociales se remitía mensualmente el expediente administrativo para poder pagar ciertos planes sociales de manera indebida, esto se ve impactado en el sistema de trabajo del Ministerio Desarrollo Social, en las oficinas de Tesorería, de Coordinación y de Finanzas. Toda la información que se va trazando paso a paso es lo que fuimos a buscar y debería estar almacenada en el servidor que fuimos a secuestrar».

Ante una pregunta, respondió que «a este servidor lo había creado una persona y tenía acceso exclusivo y mantenimiento esa persona. Era la única responsable del resguardo de la información».

Consultado sobre los motivos por los cuales recién ahora, a un año de iniciada la investigación, se llegó a conocer sobre servidor, Narváez explicó que «en las últimas semanas hemos recibido testimonios que dan cuenta de la existencia de este servidor que nosotros, al comienzo de la investigación, desconocíamos. Y esto se trata también de que a raíz de las prisiones preventivas, como lo hemos denotado en su momento en otras entrevistas, personal que conoce cómo se manejaba esto y personal que actualmente trabaja en el Ministerio, pudo brindar declaración de manera libre».

Dijo además que el contenido del equipo secuestrado «confirmó información que ya contábamos y también que involucra a personas que teníamos sospechadas».

La situación de Di Luca y Figueroa

-¿La situación del exministro Abel Di Luca cambia en algo con estos nuevos hallazgos?

-Desde hace unas semanas lo habíamos intimado a que designe abogado defensor y efectivamente lo hizo, porque ya contamos con información principalmente digital para poder acusar al ex ministro.

-¿Y respecto de la ex ministra Adriana Figueroa?

-De la ex ministra no, porque estuvimos analizando la información de este período de tiempo que tenemos pruebas fehacientes de que esto ha sucedido así y no se da en el período en el que ella trabajaba.

–¿Hubo una alerta del Banco Provincia en el 2020 cuando ella era ministra? ¿Le mandaron una carta a ella y al jefe de gabinete Sebastián González advirtiéndole que había maniobras sospechosas con empleados de Desarrollo Social, con subsidios? ¿No le cabe ninguna responsabilidad? ¿No han podido conectarlo?

-Ahora no hay información directa, lo que sí es justamente que el momento en que ella era ministra, estaba trabajando y haciéndolo parte de esta maniobra el señor Abel Di Luca, de eso sí tenemos evidencia.

EscuChá al fiscal de Delitos Complejos, Juan Manuel Narváez, en RÍO NEGRO RADIO:

