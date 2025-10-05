Le encontraron cocaína en un control policial: no irá a juicio, pero deberá donar dinero a un hospital de Neuquén

El Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió suspender el juicio a prueba contra un imputado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, luego de ser interceptado en un operativo en Centenario con un envoltorio de más de 250 gramos de cocaína. Fijaron una serie de medidas de cumplimiento obligatorio y, entre ellas, deberá realizar un aporte económico a un hospital del norte de la provincia.

La decisión, dictada por el juez Alejandro Silva, contempla un plazo de dos años de suspensión del proceso y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre ellas la donación de $300.000 a la Cooperadora del Hospital de Buta Ranquil, en el norte neuquino.

El operativo en Centenario

El caso se originó el 24 de agosto de 2019, cuando personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía de la Provincia de Neuquén interceptó una camioneta Ford F-100 en un control vehicular sobre la calle Jaime de Nevares, en el barrio Villa Obrera de Centenario.

Durante la inspección, los efectivos observaron movimientos sospechosos del conductor, quien roció desodorante dentro del vehículo. Ante la presencia de canes detectores de drogas, los perros “Nik” y “Vasco” marcaron la puerta derecha de la camioneta, lo que motivó una requisa más detallada.

Detrás del asiento del conductor, los agentes encontraron 880 gramos de marihuana y, entre los asientos delanteros, un envoltorio con 257 gramos de cocaína. En el vehículo también viajaban otras personas, quienes fueron sobreseídas posteriormente.

El fallo del Tribunal Federal

El juez Silva homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa oficial, luego de que la fiscal del caso, considerara que estaban dadas las condiciones para la suspensión del juicio a prueba.

Entre los argumentos se valoró la falta de antecedentes penales, la colaboración del imputado, su situación socioeconómica y el principio de mínima intervención penal. Además, la marihuana incautada fue descartada como evidencia de peso debido a su bajo poder toxicómano, según determinó una pericia.

Por estos motivos, la causa se concentró exclusivamente en la tenencia simple de cocaína, encuadrada en el artículo 14 de la Ley 23.737.

Las condiciones impuestas

El beneficio fue otorgado por un plazo de dos años, durante el cual el imputado deberá cumplir varias reglas de conducta:

Donar $300.000 al Hospital de Buta Ranquil, en dos cuotas.

al Hospital de Buta Ranquil, en dos cuotas. No cometer delitos .

. Mantener domicilio y número de teléfono actualizado ante el Tribunal.

ante el Tribunal. Abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes en lugares públicos .

. Someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Asimismo, el juez dispuso la devolución provisoria del vehículo Ford F-100 en carácter de depositario judicial, prohibiendo su venta o uso indebido.

Un fallo con enfoque restaurativo

En su resolución, la Fiscalía destacó que el sistema acusatorio vigente promueve “soluciones que restablezcan la armonía entre las partes y la paz social”. En ese marco, la suspensión del proceso fue presentada como una salida alternativa que evita el castigo carcelario, siempre que el imputado cumpla las condiciones impuestas.

El tribunal consideró que imponer una pena de prisión en este caso sería “contraria a los principios de racionalidad y mínima intervención del poder penal del Estado”.

Próximos pasos: control y cumplimiento

El control del cumplimiento de las condiciones estará a cargo de la DCAEP, que evaluará el comportamiento del imputado durante los dos años que dure la probation. Si el hombre cumple todas las reglas y realiza la donación en los plazos acordados, la causa quedará definitivamente extinguida.

De lo contrario, la suspensión podrá ser revocada y se reanudará el proceso penal en su contra por tenencia simple de cocaína, delito que prevé penas de uno a seis años de prisión.