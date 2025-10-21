Facundo Jones Huala será trasladado a Esquel y abandona la huelga de hambre

El referente mapuche de Bariloche Facundo Jones Huala será trasladado de la cárcel federal de máxima seguridad de Rawson al penal de Esquel, en la misma provincia de Chubut, pero más próximo a su familia, según dispuso un juez tras un pedido de la defensa y luego de que el detenido cumpla ocho días de huelga de hambre.

Los abogados defensores de Jones Huala, Gustavo Franquet y Eduardo Soares, difundieron el acta judicial de la audiencia que celebró el juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, en la cual el magistrado les da la razón al planteo y modifica las condiciones de detención del referente mapuche instruyendo a la oficina judicial que disponga de “manera urgente” el traslado.

Jones Huala permanecía en el penal de Rawson desde junio, luego de haber sido detenido en El Bolsón, y tras la formulación de cargos por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, en una causa que se inició por una denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que luego sumó a la Provincia de Río Negro como querellante.

El detenido había iniciado una huelga de hambre en reclamo de su traslado que finalmente se concretó luego de la audiencia de revisión que se realizó el viernes pasado en la que la defensa acusó un estricto régimen de detención de su defendido dispuesto por el ministerio de Seguridad.

El caso lo resolvió el juez subrogante de Bariloche luego del traslado que corrió el magistrado de Rawson, Gustavo Lleral. La fiscalía admitió que no existían razones válidas para que Jones Huala permanezca en una cárcel de máxima seguridad y no opuso objeción a su traslado a la Unidad 14 de Esquel, también de jurisdicción federal pero con otro régimen y más próxima a la familia del detenido.

El juez subrogante remarcó en su decisión que no existía oposición ni controversia para el traslado de Jones Huala por parte de la fiscalía ni tampoco de la Fiscalía de Estado de Río Negro, que es parte querellante, y también mencionó que ya había estado en ese penal en oportunidades anteriores y no tuvo problemas de conducta.





