Candela Arizaga estalló contra Facundo Moyano: qué descubrió mientras intentaba volver a verlo

Mientras su abogado pedía a la Justicia que levantara la prohibición de contacto con Facundo Moyano, Candela Arizaga se habría enterado de presuntas infidelidades. Un audio expuso su enojo y sumó un nuevo capítulo a una historia que también avanza en los tribunales.

La relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, un audio atribuido a la joven reveló el fuerte enojo que habría experimentado al descubrir que el exdiputado presuntamente se veía con otras mujeres, justo cuando ella intentaba conseguir autorización judicial para retomar el contacto con él.

La situación resulta particularmente llamativa porque el abogado de Arizaga había solicitado recientemente que se dejara sin efecto la restricción de acercamiento y contacto que continúa vigente sobre Moyano.

El audio de Candela Arizaga contra Facundo Moyano

El mensaje fue difundido en Primicias Ya, por América TV, y muestra el cambio de ánimo de Arizaga después de conocer versiones sobre la vida sentimental de Moyano.

“Yo volviéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levante la perimetral, estoy siempre para él. ¿Y él qué hace?”, expresó en una parte de la grabación.

Luego hizo referencia a un hotel y acusó directamente a Moyano de serle infiel: “Mientras se lleva a minas, me caga”.

Según publicó Vía País, el enojo apareció después de que Arizaga se enterara de que Moyano presuntamente habría estado con otras mujeres mientras ella buscaba judicialmente la posibilidad de volver a tener contacto con él.

La otra mujer que apareció en medio del escándalo

En los programas de espectáculos también comenzó a mencionarse a Solana Sánchez, expareja de Moyano, como una de las mujeres que habría provocado las sospechas de Arizaga.

El conflicto incluso tuvo un episodio insólito alrededor de una campera que Candela aseguró reconocer en una fotografía publicada por Sánchez. Desde el entorno de Arizaga sostuvieron que la prenda era suya.

Sánchez salió públicamente a responder y negó algunas de las acusaciones. También se refirió a su vínculo con Moyano y aseguró que Arizaga estaba “obsesionada” con ella.

Qué pasa con la causa que involucra a Facundo Moyano

El escándalo sentimental ocurre en paralelo a una situación judicial mucho más delicada.

La causa comenzó después del episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, y la Justicia estableció una prohibición de acercamiento y contacto con Arizaga.

En los últimos días también se investigó si ambos habían coincidido en un hotel pese a la restricción. Sin embargo, hasta el momento la investigación no pudo acreditar que ese encuentro efectivamente haya ocurrido. Todavía quedaban filmaciones por analizar, según información judicial publicada el 17 de septiembre.

Al mismo tiempo, tanto Arizaga como Moyano impulsaron pedidos para que las restricciones sean revisadas.

En medio de ese escenario apareció ahora el audio de Candela. Lo que inicialmente parecía ser un intento de acercamiento terminó convertido en un nuevo conflicto, esta vez atravesado por sospechas de infidelidad y la aparición de terceras personas.

Con información de Vía País