Fallo YPF: Argentina presentó la declaración jurada sobre el oro y advirtió a Preska que es «inembargable»

En un nuevo capítulo de la batalla legal por la expropiación de YPF, la República Argentina presentó finalmente la declaración jurada exigida por la jueza de Nueva York, Loretta Preska, respecto a las reservas de oro del Banco Central (BCRA).

La defensa nacional mantuvo su postura inflexible: las reservas gozan de inmunidad soberana, pertenecen a una entidad autárquica y no están sujetas a embargo «ni en Argentina, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos», tal como se desprende del escrito oficial.

La presentación surge luego de que los fondos Petersen y Eton Park —ganadores de la sentencia por USD 16.100 millones— exigieran conocer la ubicación exacta, cuentas y movimientos de los lingotes para intentar cobrar el fallo.

El argumento del «riesgo sistémico»

El escrito presentado por los abogados del país es contundente respecto a los peligros de compartir esta información. Según detalló el especialista Sebastian Maril, quien sigue el minuto a minuto de la causa, el Gobierno advirtió expresamente que «revelar la ubicación o movimientos de las reservas podría afectar la gestión de liquidez, el manejo de reservas y hasta el funcionamiento normal del Banco Central».

Argentina presentó la declaración jurada sobre el oro del BCRA en la corte de la Juez Loretta Preska. En cumplimiento de una orden judicial, el Gobierno advirtió que revelar la ubicación o movimientos de las reservas podría afectar la gestión de liquidez, el manejo de reservas

El documento legal subraya que el BCRA concluyó que «no puede cumplir con la solicitud». La entidad monetaria argumentó que cualquier dato sobre la ubicación geográfica pasada, presente o futura de sus activos podría impactar negativamente en:

La política monetaria y cambiaria. El respaldo de los depósitos. La seguridad del sistema financiero mismo.

Independencia y el rol de Luis Caputo

La estrategia jurídica se basa en diferenciar al Estado Nacional del Banco Central. La República reiteró que «el oro pertenece al BCRA, una entidad independiente», y por lo tanto no es un activo ejecutable por los acreedores de YPF.

Un punto clave de la disputa era la citación del ministro de Economía. En la declaración jurada, Luis Caputo afirmó que «no posee información no pública sobre la ubicación o cuentas del oro», señalando que la custodia corresponde exclusivamente a la autoridad monetaria.

De esta forma, el funcionario aclaró que sus comentarios previos sobre el tema se basaron únicamente en «información ya publicada por la prensa», buscando desarticular el pedido de los demandantes para interrogarlo bajo juramento.