Felipe Pettinato fue condenado por el incendio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo: no irá a prisión

El juicio oral concluyó con una pena condicional por el siniestro ocurrido en un departamento del barrio porteño de Palermo.

Felipe Pettinato fue condenado este lunes a tres años de prisión de ejecución condicional por el incendio de su departamento en el barrio porteño de Palermo, en el que murió el médico neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.

La pena unificó la responsabilidad por el delito de incendio culposo seguido de muerte con una condena previa de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, impuesta en abril de 2024. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 27 de abril.

La decisión del tribunal

Durante la lectura del veredicto, el juez Enrique Gamboa señaló que Pettinato deberá fijar domicilio durante tres años, someterse al control judicial y continuar con un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas.

Además, el tribunal ordenó que una vez que la sentencia quede firme se extraiga su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El debate oral contó con la intervención del fiscal general Fernando Klappenbach y del auxiliar fiscal Francisco Figueroa, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

Qué sostuvo la fiscalía

En su alegato, la fiscalía había solicitado una pena única de 4 años y 7 meses de prisión al considerar acreditado que el acusado manipuló de manera imprudente un encendedor dentro del departamento.

“Felipe Pettinato ese día manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo”, sostuvo Klappenbach. Según indicó, esa conducta derivó en el incendio que terminó con la muerte del médico.

No obstante, el fiscal aclaró que la prueba reunida durante el juicio no permitió demostrar “que ese incendio fue provocado, en forma dolosa, deliberadamente”, por lo que mantuvo la acusación bajo la figura culposa.

El incendio fatal en Palermo

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, ubicado en Palermo. La investigación determinó que el fuego comenzó cuando el imputado encendió un cigarrillo y no logró controlar las llamas.

Para la fiscalía, aunque no pudo acreditarse que hubiera intención de causar el incendio, sí quedó probado que la conducta fue imprudente. “Lo que hizo no alcanzó, no fue idóneo para revertir el fuego que él inició”, remarcó el representante del Ministerio Público.

Con esta resolución, Pettinato evitó una pena de cumplimiento efectivo, aunque deberá cumplir una serie de condiciones judiciales para mantener la condena en suspenso.