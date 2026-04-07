Tramo final en el juicio contra Felipe Pettinato: cuándo darán el veredicto por la muerte del médico Melchor Rodrigo

El veredicto del juicio a Felipe Pettinato por un incendio fatal en Palermo se conocerá el 20 de abril tras los alegatos.

El juicio oral contra Felipe Pettinato por el incendio que provocó la muerte de un médico en el barrio porteño de Palermo entró en su etapa final y ya tiene fecha de definición. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 informó que el veredicto se dará a conocer el próximo 20 de abril, luego de que finalicen las instancias procesales, incluidas las últimas palabras del imputado ante los jueces.

Un caso que conmocionó a Palermo

El hecho ocurrió la noche del 16 de mayo de 2022 en un departamento ubicado en el piso 22 de un edificio de la calle Aguilar al 2300. Allí se desató un incendio que terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo.

Según la acusación, el fuego se originó en el interior del inmueble que habitaba Pettinato y se propagó rápidamente, generando consecuencias fatales.

Durante el juicio, se analizaron las circunstancias del inicio del incendio y el accionar posterior del imputado.

La postura de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Fernando Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa, sostuvo que el hecho fue producto de una conducta negligente.

En su alegato, Klappenbach afirmó que Pettinato “manipuló de manera imprudente un encendedor con tapa, estilo Zippo”, lo que derivó en el incendio.

El fiscal remarcó que la conducta del imputado estuvo “por fuera de los riesgos permitidos” y que esa acción desencadenó el fuego que causó la muerte del médico.

Sin embargo, también aclaró que no existen elementos suficientes para sostener que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

Pedido de pena y antecedentes

La fiscalía solicitó una pena única de 4 años y 7 meses de prisión, al considerar a Pettinato autor del delito de incendio culposo seguido de muerte.

Además, ese pedido se enmarca en un concurso real con un hecho de abuso sexual por el cual el imputado ya había sido juzgado y condenado previamente en la provincia de Buenos Aires.

Durante el debate, también se analizó si el acusado intentó asistir a la víctima, aunque el fiscal consideró que las acciones realizadas “no fueron idóneas para revertir el fuego”.

La defensa pidió la absolución

Por su parte, el abogado defensor Norberto Frontini reclamó la absolución de su asistido, al sostener que la imputación no se ajusta a derecho.

El letrado cuestionó el encuadre legal planteado por la fiscalía y afirmó que se trató de una “construcción sorpresiva”, lo que, según su postura, afectó el derecho de defensa.

También argumentó que se habría violado el principio de congruencia al introducir una calificación distinta a la sostenida en etapas anteriores del proceso.

Réplica y cierre del debate

Tras el alegato de la defensa, el fiscal Klappenbach rechazó los planteos y sostuvo que su acusación no vulneró garantías procesales.

“El planteo no es violatorio de la defensa en juicio”, afirmó, al tiempo que indicó que no se introdujeron hechos nuevos en el desarrollo del juicio.

Con los alegatos finalizados, el tribunal dará ahora la posibilidad a Pettinato de pronunciar sus últimas palabras antes de la deliberación.

Cuenta regresiva para el veredicto

El proceso judicial llega así a su tramo final, con posiciones contrapuestas entre la fiscalía y la defensa.

La decisión del tribunal, que se conocerá el 20 de abril, será clave para determinar la responsabilidad penal del imputado en uno de los casos más resonantes ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años.