Agostina Jalabert, a dos años del femicidio: el reclamo de justicia de su mamá

«A mí, a mi marido y a las chicas nos pasa lo mismo. Nuestra cabeza es 24/7 Agostina. Uno se acuesta y se levanta pensando en ella. Abro cajones, ordeno y encuentro fotos. Fue la primera (hija) en una época en la que no era todo digital como hoy, entonces hay fotos de cada momento», sintetiza Carolina Gianni, la madre de Agostina Jalabert, desde su casa en Carmen de Patagones.

El 18 de febrero de 2023, su vida cambió para siempre cuando su hija murió en México de forma violenta. A más de dos años, habló con RÍO NEGRO sobre los momentos previos, las inconsistencias en la investigación y cómo la familia sigue buscando justicia. “(Juan Manuel) Reverter tiene que pagar por lo que hizo, fue femicidio, no quedan dudas”, aseguró con firmeza sobre la expareja de su hija. Agostina hubiera cumplido 33 años el domingo pasado.

Ella tenía 31, y hacía seis meses que vivía en Playa del Carmen. Ese 18 de febrero su hermana Candela la encontró muerta en el baño del departamento en el que vivían juntas. En un primer momento, la policía informó el hecho como un suicidio. Pero la sospecha de la familia sobre su expareja Juan Manuel, de Viedma, y las irregularidades en la investigación impulsaron el cambio de la carátula, de suicidio a femicidio. Fue con el tiempo y tras la intervención de la Cancillería Argentina.

En Carmen de Patagones Carolina Gianni, frente al mural de su hija Agostina Jalabert, asesinada en México. Foto: Marcelo Ochoa

Agostina Jalabert, a dos años del femicidio: «estaba en un estado de shock total»

Carolina repasó como si fuera ayer el día en que se despidió de su hija en La Plata: “Se iba feliz un tiempito a México, porque su idea después era irse a España, trámite de ciudadanía de por medio. Para nosotros fue ayer, es como que nuestra vida quedó en febrero del 2023, ese 18 de febrero terrible que Candela me llama diciéndome que la puerta estaba trabada y que no podía ingresar al departamento y que nadie le abría y que escuchaba sonar el teléfono de Reverter. Seguimos pidiendo justicia y lo vamos a seguir pidiendo hasta el último de nuestros días. Es terrible convivir con la pérdida de un hijo, hasta que no te pasa, no dimensionás. Nunca te podés poner en los zapatos de nadie, hasta que te toca y ni hablar en estas circunstancias, que alguien te la arrebate”.

Agostina Jalabert tenía 31 años cuando fue asesinada en México. Foto gentileza Carolina Gianni.

El día que recibió la peor noticia la casa era un “caos”, contó. Cuando recibió un llamado de Juan Manuel Reverter se fue al lavadero porque era el único lugar en el que había menos gente, para hablar más tranquila. Lo único que recordó es lo que le dijo a él: «Juan, este fuiste vos, llegaste para arruinarle la vida y lo lograste. Este es un karma que vas a llevar toda tu vida. Esto fue así a dos horas de enterarnos, cuando se creía que había sido suicidio. Yo estaba en un estado de shock total”.

“Retrotraerme no es fácil porque es recordar. Me cuesta todo, tratamos de salir, pero nos cuesta todo. Yo creo que lo vamos a lograr. No sé cuánto va a llevar. Viste que la justicia es lenta. Dicen que justicia lenta no es justicia, pero bueno, no nos queda otra que esperar sus tiempos y ni hablar cuando es en otro país”, señaló.

Sobre la relación entre ambas familias, antes y después de los hechos dio detalles de un vínculo familiar que los une: el padre de él está casado con una prima hermana de su marido, con la que prácticamente se habían criado juntos de chicos.

“La actitud de todos fue no dar la cara jamás. Ni en un primer momento cuando se decía que había sido suicidio. Si no había nada que ocultar, lo mínimo que podías hacer era acercarte. Me he encontrado con ellos y les he dicho unas cuantas cosas. No está bien”, admite, «pero fue por impotencia. Lo único que recibí son denuncias por amenazas. Jamás los amenacé, los increpé. No soy de hacer estas cosas, bajo ningún punto de vista. No es que me los encuentro a cada rato tampoco porque yo vivo en Patagones y ellos viven en Viedma”.

Carolina reiteró que las sospechas sobre Reverter comenzaron en los primeros momentos: «al principio Candela no podía hablar, con 21 años, sola en México, con todo. Pero después del mediodía, mi marido y mi cuñado Germán, que es abogado, pudieron hacerlo y empezaron a notar las irregularidades”. Lo más rápido que pudieron se comunicaron con abogados en México y con gente que colaboró a miles de kilómetros de distancia. Además, «fue impresionante la exposición mediática del caso que ayudó muchísimo a visibilizarlo», expresó.

“Sabemos que el padre de Reverter viajó enseguida a México, creemos que hubo corrupción para poner todo como suicidio. A él no lo retuvieron, no se investigó en el contexto de violencia de género y se cerró como suicidio, como si no hubiera pasado nada”, indicó. La familia fue el motor que logró el cambio de carátula.

Agostina Jalabert, a dos años del femicidio: «había logrado rehacer su vida»

Sobre los inicios de la relación entre Agostina y Juan Manuel, Carolina recordó que fue durante la pandemia en La Plata, que ella no tenía “idea» ni «registro” de él porque no era del grupo de amigos. Por redes, se empezaron a escribir y después arrancó la relación. A los meses volvieron a Patagones – Viedma y se fueron a vivir un tiempito a La Boca. «No lo veía mucho, yo pensé que era una relación nueva, nada raro. Pero empezaron los problemas, las peleas y cosas que me llamaban la atención«, señaló, «él la venía a buscar y no paraba en la puerta de casa, por ejemplo». Más tarde él se fue a trabajar a Estados Unidos unos meses. Cuando volvió al país retomaron la relación y se fueron a vivir juntos.

Hubo momentos familiares, comidas y campamentos compartidos. «Yo le veía actitudes raras, miradas amenazantes hasta con nosotros pero nada, yo callada la boca, nunca quise decir nada porque no me gustaba a mí. No me voy a guiar por la mirada que tiene o esas cosas de percepción», aclaró. Pero un día algo pasó. Agostina la llamó a las 12 de la noche llorando y fueron a buscarla con el papá. «Cuando llegamos, ella estaba muy enojada, él estaba raro, muy duro, muy quieto y medio en víctima. Yo le dije: bueno, quédate tranquilo acá, yo a Agostina me la voy a llevar. Con mi marido armamos rápido la valija y nos fuimos», agregó.

Agostina Jalabert le gustaba viajar y trabajar, contó su mamá. Foto gentileza Carolina Gianni.

Agostina decidió empezar terapia pero mientras tanto él la seguía buscando y le seguía mandando mensajes hasta que un día Carolina lo encontró en la calle, de casualidad, y le dijo: «mirá Juan, te pido, por favor, que no la molestes. Ella se está recuperando, tiene planes pero no con vos. Tratá de hacer tu vida», le pidió. Todos le pidieron a Juan que «no la moleste más».

«Logramos que Agostina salga de de él, que rehiciera su vida, hasta el 2022 que no sabemos cómo él apareció en México, y pasó lo que pasó. Fue todo raro, sé que se instaló en el departamento, por unos días y se quedó un mes y medio sin aportar económicamente. El día anterior ella me mandó un mensaje que estaba mal con Juan y le dije: tenés todas las herramientas, sacátelo de encima, andate. Al otro día a las 8:30 de la mañana de acá recibo ese llamado de Candela terrible y desgarrador», repasó.

Agostina Jalabert, a dos años del femicidio: «Un dolor para siempre»

¿Cómo se sigue?, se pregunta Carolina una y otra vez. «Siempre vamos a ser cinco. Nos parece raro y extraño que no la vamos a ver más. Aunque parezca increíble que después de dos años yo te pueda seguir diciendo esto», responde. El día del cumple de Agostina, el domingo pasado, no pudo ni mirar fotos. Hubo amigos cerca «como para entretener un poco la tarde». «Es difícil sostener, después de dos años pude empezar a hacer algunas actividades», reveló.

«Saber que tu hija no está más, que alguien la mató y que sufrió es terrible. Esto va a ser para el resto de nuestras vidas. El día que haya justicia, creo que tendremos un alivio pero el dolor es para siempre. Ella podría estar disfrutando, le gustaba mucho viajar y trabajar. Tratamos de seguir el día a día. De lo legal se están ocupando los abogados, a mí me tienen un poquito al margen por cuestiones de salud porque me han pasado bastantes cosas. El cuerpo te pasa facturas en algún momento», reflexionó.

En Carmen de Patagones Carolina Gianni, frente al mural de su hija Agostina Jalabert, asesinada en México. Foto: Marcelo Ochoa

Hay algo que Carolina cuida como un tesoro y es el último recuerdo que tiene de ella. Compartieron diez días entre Buenos Aires y La Plata las dos solas, como cuando era chica, antes de que nacieran sus hermanas. Fue hermoso, fue simple, sólo estar juntas y compartir. «Fue como una despedida», expresó. También valora el grupo de amigas que Agostina dejó. La recuerdan, le mandan fotos, pintaron murales y mantienen viva su memoria.

«Hay una parte nuestra que todavía no puede creer que Agostina no está más, es como que sigue de viaje. Quizás porque fue allá en México. Nos cuesta elaborar este proceso. Ni hablar si el femicida sigue impune y circulando por las calles pero estoy confiada que vamos a hacer justicia pronto«, concluyó.