El presidente Javier Milei emprenderá hoy un viaje hacia Paraguay para mantener su primer encuentro oficial con el mandatario paraguayo Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña en medio de la crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank.

La visita se da en un escenario regional agitado, marcado por la reconfiguración de alianzas en el Mercosur y la expectativa por un eventual cruce del jefe de Estado argentino con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la próxima cumbre del bloque.

La agenda en Asunción y el recambio político paraguayo

Según informó el medio La Nación, el traslado a Asunción busca sostener el vínculo bilateral y tomar contacto directo con la nueva conducción paraguaya luego del recambio institucional. Desde el entorno oficial se sigue de cerca cómo se acomodan las piezas diplomáticas en la región tras el sacudón político en el país vecino.

Para Alliana, el desafío inmediato pasa por ordenar la relación con los socios del Mercosur y dar previsibilidad a los temas sensibles de la agenda compartida, entre ellos las negociaciones vinculadas a la tarifa de Itaipú. En la Casa Rosada consideran que el contacto personal resulta clave para fijar posturas de trabajo y evitar vacíos diplomáticos en un momento de alta sensibilidad regional.

Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay que asumió tras la destitución de Santiago Peña.

En paralelo, el viaje presidencial se produce mientras en el Congreso nacional se concentran definiciones clave de la agenda legislativa, como el tratamiento del Presupuesto 2027 y la discusión sobre la reforma electoral.

Tensión con Brasil y la mira puesta en la cumbre regional

La posibilidad de que Milei y Lula da Silva vuelvan a coincidir en una cumbre regional concentra buena parte de la atención política. El vínculo entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus tramos más ásperos, con diferencias abiertas sobre el rumbo económico y el funcionamiento del Mercosur.

El Gobierno de Javier Milei responsabiliza a Brasil por la tensión bilateral.-

Para el Gobierno, la presencia en la agenda regional apunta a proyectar el perfil internacional de Milei y consolidar su posicionamiento en América Latina, aun cuando un eventual encuentro cara a cara con Lula vuelva a poner en primer plano las distancias políticas entre ambos jefes de Estado.

El clima diplomático se mantiene frío tras los cruces públicos y las posturas contrapuestas entre ambos mandatarios sobre la integración regional y las alianzas estratégicas fuera del bloque. Aun así, en el plano operativo y comercial, Buenos Aires y Brasilia siguen condicionados por una interdependencia difícil de eludir en el comercio bilateral y en la dinámica sudamericana.