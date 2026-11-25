El estreno de Gordon, la nueva serie argentina de Netflix, volvió a poner bajo las miradas del público a uno de los edificios emblemáticos de Bariloche: el Hotel Tres Reyes, un establecimiento que reúne historia, arquitectura y tradición turística frente al lago Nahuel Huapi.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el hotel compartió imágenes del detrás de escena del rodaje y recordó cómo sus instalaciones se transformaron durante varios días en el escenario de la producción protagonizada por Rodrigo de la Serna y Matías Recalt.

La elección del establecimiento permitió recuperar parte de la estética de una época y, al mismo tiempo, redescubrir un edificio que forma parte de la identidad arquitectónica de la ciudad cordillerana.

Hotel Tres Reyes: 75 años de historia frente al lago Nahuel Huapi

La historia del establecimiento comenzó a finales de la década de 1940, cuando dos familias provenientes de Bélgica y Hungría impulsaron el proyecto hotelero.

Las obras comenzaron en 1949 y el hotel abrió sus puertas el 6 de enero de 1951, coincidiendo con el Día de Reyes, circunstancia que dio origen a su nombre.

Ubicado sobre la avenida 12 de Octubre, a pocos metros del Centro Cívico, el edificio integra el Circuito Histórico de Bariloche.

A lo largo de su trayectoria recibió a destacadas personalidades internacionales, entre ellas el rey Balduino de Bélgica y el sha de Persia.

Piedra, madera y una arquitectura con identidad patagónica

El edificio combina hormigón y mampostería con revestimientos de piedra y madera, materiales que forman parte de la identidad arquitectónica de la región cordillerana.

La piedra adquiere protagonismo en los accesos, las escalinatas y la base de la construcción, mientras que la madera aporta calidez y carácter a diferentes sectores.

Uno de sus detalles más atractivos es la conservación de parte del mobiliario original, elaborado en lenga y raulí, especies características de los bosques andino-patagónicos.

La combinación de materiales naturales, referencias europeas y elementos regionales refleja una etapa significativa del desarrollo arquitectónico y turístico de Bariloche.

Una ubicación privilegiada y vistas al lago Nahuel Huapi

La relación con el paisaje constituye otro de los grandes atractivos del establecimiento.

Sus ambientes con vistas al lago permiten disfrutar de una de las postales más representativas de la Patagonia, mientras que su cercanía con el Centro Cívico lo integra al conjunto de edificios históricos de la ciudad.

Más allá de su función hotelera, el Tres Reyes constituye un testimonio de la transformación urbana que experimentó Bariloche durante la segunda mitad del siglo XX.

De hotel histórico a escenario de Gordon, la serie de Netflix

Durante septiembre de 2025, diferentes espacios de Bariloche se transformaron para recrear la estética de la década de 1970.

El Hotel Tres Reyes fue una de las locaciones elegidas para el rodaje de Gordon, la ficción que reconstruye la trayectoria criminal de Aníbal Gordon.

Tras el estreno de la producción, el establecimiento recuperó algunos momentos de aquella experiencia y compartió con sus seguidores imágenes de la actividad cinematográfica en sus instalaciones.

A 75 años de su inauguración, el histórico hotel suma un nuevo capítulo a su trayectoria, esta vez vinculado con una producción audiovisual de alcance internacional que vuelve a mostrar el patrimonio arquitectónico de Bariloche.