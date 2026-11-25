El secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, le pidió a los senadores que avancen en la sanción de una ley que regule las apuestas en línea. Lo hizo en el plenario de comisiones donde se debate el proyecto que podría tratarse este jueves en el recinto.

«Esto no es cuando conviene o no conviene, esto es ahora, es ya. Esto no puede esperar más. Queremos hacer entonces también muestra de todas estas firmas que acompañan este petitorio son más de 20 mil, pero sabemos que son muchísimos más», dijo Pizarro ante la atenta mirada de los integrantes de la comisión.

Ley de Ludopatía: el pedido de la Iglesia a los senadores

Pizarro se preguntó: «¿Quién de tu familia no estaría firmando esto? ¿Un niño, un sobrino un hijo, un nieto que esté expuesto a tener un casino en su mano? ¿Vos no vas a firmar? ¿No los vas a cuidar?«.

«Esto no puede esperar más. Estamos atentos a lo que ustedes hoy y mañana puedan decidir por todos nosotros, por todas nuestras familias«, finalizó el representante de la Iglesia.

Patricia Bullrich sobre la ley de ludopatía

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich dijo que en su discurso dijo que hay un «compromiso de abrir extraordinarias» para tratar la ley de ludopatía.

«Queremos proponer como un artículo dentro de la ley que establezca que los sitios de internet que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas, por el ENACOM», agregó la jefa del bloque libertario.

Medios de Buenos Aires sostienen que la UCR y el PRO condicionan el respaldo a las reformas a que haya un compromiso que sea tratado en extraordinarias.

Según señaló Noticias Argentinas, el principal foco de conflicto que tiene la iniciativa es el artículo 8, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en prácticamente todos los ámbitos de comunicación y difusión.