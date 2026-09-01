Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias de la ANMAT por las 90 muertes

Nélida Agustina Bisio, exdirectora de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del INAME, fueron procesadas este miércoles sin prisión preventiva en la causa que investiga la muerte de 90 personas y las lesiones sufridas por otras 44 tras la administración de fentanilo contaminado producido por HLB y Laboratorios Ramallo.

Fentanilo contaminado: procesan a dos exfuncionarias

Según detalló Clarín, la resolución fue dictada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, luego de que la Fiscalía Federal N°1 y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas reclamaran la detención de ambas funcionarias.

La acusación sostiene que las autoridades sanitarias conocían las irregularidades de los laboratorios antes de la fabricación y distribución de los lotes contaminados y que, pese a las advertencias de técnicos del organismo, no adoptaron medidas preventivas.

Uno de los principales elementos considerados fue una inspección realizada en diciembre de 2024 en la planta de Ramallo, donde se detectaron deficiencias “críticas y mayores” en las buenas prácticas de fabricación.

El 3 de enero de 2025, técnicos del INAME recomendaron impedir que la empresa continuara produciendo y retirar productos del mercado. Sin embargo, la medida fue firmada recién el 10 de febrero y publicada el 24.

Otro informe, presentado el 8 de enero, proponía prohibir la producción de Ramallo y la comercialización de HLB, pero tampoco fue implementado.

El primer despacho del lote contaminado, identificado como 31202, ocurrió el 30 de enero. Semanas después, el Hospital Italiano de La Plata adquirió las ampollas que desencadenaron el escándalo sanitario.

La causa tiene 12 personas procesadas, entre ellas Ariel García Furfaro, dueño de HLB y Laboratorios Ramallo, quien permanece detenido.

Con información de Clarín