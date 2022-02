Fiscalía pide declarar culpable a un hombre por el abuso de su hija en Bariloche

El tribunal integrado por los jueces Gregor Joos, Romina Martini y Juan Martín Arroyo, deberá determinar si declara a un hombre de Bariloche responsable o no del delito de abuso sexual con acceso carnal hacia una niña, calificado como doblemente agravado por el vínculo (padre-hija) y cometido en la convivencia.

El fiscal Martín Govetto solicitó a los jueces que determinen la responsabilidad del imputado, mientras que la defensa, con otra teoría del caso, pidió la absolución.

Según informó el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 2012 y 2020 de manera continuada y reiterada. El juicio se realizó de manera presencial sin acceso a la prensa por el resguardo de la víctima. El viernes 11 el tribunal dará su veredicto.

El fiscal en sus alegatos afirmó que la prueba contra el imputado era «contundente» con informes médicos y psicológicos de la víctima. También mencionó la asimetría de poder establecida por el acusado como adulto y por ser un familiar directo; con respecto a la víctima.

El organismo público indicó además que el defensor penal de menores en este debate se constituyó para garantizar los derechos de la víctima niña. Valoró la credibilidad de la joven al declarar, con exactitud y detalle alejando el testimonio de cualquier duda. Por este motivo también pidió que se declare culpable al sujeto.

La defensa del imputado fue ejercida por los defensores oficiales Yamile Saidt y Nelson Vigueras quienes discreparon con la acusación y señalaron que no quedó debidamente probada, entre ellos el tema de la convivencia. «No se acreditó el modo en que se sucedieron los hechos a lo largo del juicio, tal como lo relata la acusación. No fueron probados más allá de toda duda razonable. El imputado no es el autor de los hechos», esgrimió la defensa.

El acusado tomó la palabra en el juicio, que se extendió por cuatro jornadas, pero no se difundió su exposición.