Rally Regional: la Vuelta de la Manzana pisa fuerte en el Alto Valle

La Manzana se puso en marcha con el paso de los autos por la rampa de largada.

La 55° Vuelta de la Manzana se puso en marcha y comienza a transitar los caminos del Alto Valle. Ayer por la noche se llevó a cabo la largada simbólica con el paso de los autos por la rampa de largada, ubicada en el centro de General Roca. En una jornada fría y con baja temperatura, el calor llegó a través del numeroso público que se hizo presente en el lugar para acompañar el rugir de los motores y saludar el paso de los binomios rumbo a un nuevo desafío.

El rugir de los motores se hizo sentir en el centro de la ciudad valletana y al ritmo de la Manzana comenzaron a desfilar por la rampa de inicio.

Un gran número de pilotos locales animaron la noche fría que tuvo un gran recibimiento y apoyo del público presente, como suele suceder en cada edición de la carrera. También desfilaron el resto de los pilotos de la región. En muchos casos, las máquinas lucieron diseños renovados para la ocasión.

Agustín Pistagnesi lidera la N1 y va por más en la Manzana. (Fotos: Andrés Maripe)

Un número récord de anotados, con más de 90 máquinas que largaron por el certamen Regional, y tiene el atractivo de entregar puntaje doble. La Manzana es especial y todos quieren estar en una prueba histórica que no deja de sorprender por su gran convocatoria en todos los aspectos.

Lucas Craievich lidera el certamen en la RC5 del Regional.

La Vuelta, que forma parte de la quinta fecha del Campeonato Regional de rally, no estuvo al margen de las dificultades que se presentaron en la diagramación de los caminos debido al mal estado que presentaron algunos tramos por la lluvia de las últimas semanas.

Estos inconvenientes obligaron a realizar cambios en la prueba especial 1 que se trasladó al autódromo de Roca, donde se disputarán dos especiales (A y B) de 3,40 kilómetros cada uno. El especial del autódromo es clasificatorio para ordenar la segunda sección de la Etapa 1.

Rauly Martínez estrenando el 208 en la Manzana.

La prueba tendrá un total de 6,80 km, presenta una gran exigencia para los pilotos y marcará el rumbo de la competencia. Además, servirá de filtro para lo que vendrá.

Será importante el paso de los autos para determinar el estado de los caminos a lo largo del fin de semana. Los líderes de las distintas categorías tienen por delante un desafío clave: consolidar en la Manzana todo lo que vienen construyendo a lo largo de la temporada.

Paolo Angeloni junto a Emanuel Cortes animarán la Clase RC5.