Fue a comprar pan y lo mataron: así comenzó el juicio por el crimen de Jonathan Caraciolo en Viedma

El debate oral por el crimen de Jonathan Carlos Damián Caraciolo, ocurrido en julio de 2023 en el barrio Lavalle de Viedma, comenzó ayer con la exposición de las partes y la declaración de testigos. El joven de 29 años había salido de su casa a comprar pan cuando fue alcanzado por una bala perdida que le provocó la muerte.

El acusado, Yuthiel Hipólito Huinca, enfrenta cargos por homicidio culposo y portación ilegal de arma de fuego. El Ministerio Público Fiscal y la querella —que representa a la familia de la víctima— sostienen que el hombre disparó sin autorización, provocando la tragedia que conmocionó a la capital rionegrina.

La acusación fiscal y la teoría del caso

De acuerdo con la investigación, el 4 de julio de 2023 Huinca habría circulado en motocicleta por calles del barrio Lavalle portando una pistola 9 milímetros. Según la fiscalía, efectuó varios disparos en distintas direcciones, sin un objetivo determinado. Uno de esos proyectiles impactó en el tórax de Caraciolo, que se encontraba en la esquina de calles 20 y 29.

El joven fue trasladado de urgencia, pero murió en la madrugada del día siguiente. En marzo de 2024, la fiscalía formalizó la acusación contra Huinca, quien llegó al juicio imputado como autor de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de fuego.

El fiscal del caso aseguró durante su alegato de apertura que la prueba testimonial y pericial permitirá demostrar «la responsabilidad del acusado en el hecho que provocó la muerte de Jonathan Caraciolo».

La querella acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal

La familia de la víctima se presentó en el juicio como querellante y manifestó su total adhesión al planteo del Ministerio Público Fiscal. «Esta querella va a adherir completamente al alegato de apertura de la fiscalía, ya que venimos acusando de manera conjunta», expresaron sus representantes al inicio del debate.

Entre las pruebas que se presentarán, se incluyen declaraciones de familiares, vecinos que presenciaron el hecho y efectivos policiales. También se incorporarán pericias balísticas y estudios del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

La defensa negó la autoría del acusado

Por su parte, la defensa penal oficial de Huinca sostuvo una versión distinta de los hechos. En su alegato, indicó que el acusado «no fue la persona que efectuó el disparo que le quitó la vida a Jonathan Caraciolo» y adelantó que demostrará su inocencia a través de testigos y pruebas técnicas.

Entre los testigos propuestos por la defensa se encuentran la pareja y la madre del imputado, quienes declararon en la primera jornada. También se prevé la exposición de vecinos y personal policial, junto con registros telefónicos y pericias sobre las armas secuestradas, que —según la defensa— demostrarán que «los hechos no ocurrieron como los describen la Fiscalía y la querella».

Testimonios clave en la primera jornada

Durante la primera jornada declararon por la fiscalía y la querella la pareja de la víctima, un vecino que se encontraba junto a Caraciolo al momento del ataque, otro hombre que estaba en las cercanías y una mujer que relató hechos previos y amenazas.

La madre y la pareja del acusado brindaron su testimonio por la defensa, sosteniendo la inocencia del imputado. El tribunal dispuso que el juicio continúa hoy con la presentación de nuevas declaraciones testimoniales.