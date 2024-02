Fuga masiva en Neuquén: surgen pistas de la cuidadosa planificación

Ya nadie tiene dudas: la fuga de la comisaría Tercera fue planificada al detalle, y los internos que la protagonizaron eligieron muy bien el momento: domingo a la noche, en medio de un fin de semana largo, y con la mayoría de la policía abocada a la seguridad en la Fiesta de la Confluencia.

🔴 Uno a uno los evadidos de la Comisaría Tercera:

👤 Jorge Marcelo Sosa (53)

👤 Jimi Hendrix Castro Riquelme (25)

👤 Franco Tomás Rutia (22)

👤 Lucas Nicolás Cruces (23)

👤 Enzo Vadimir Bascheto (26)



Los seis presos que escaparon ni siquiera tuvieron que ejercer violencia sobre el guardia que les abrió la puerta. Según la información oficial, se trata de un policía que iba a llevarles agua. Lo empujaron y escaparon, así se sencillo.

El comisario Cristian Cuevas, coordinador del operativo Zona centro de Neuquén capital, fue el designado para dar explicaciones a los medios. Dijo, en diálogo con RIO NEGRO RADIO, que el único efectivo lesionado fue uno que se raspó las rodillas en una caída, mientras perseguía al único evadido que quedó a pie y fue recapturado.

Respecto del corte de un barrote, no hay por ahora explicación oficial. Cuevas admitió que no encontraron ninguna herramienta en el pabellón ni las celdas. «Se la habrán llevado con ellos», especuló.

Tampoco se sabe nada respecto de la situación procesal del jefe de guardia y del personal a cargo de la custodia de los detenidos. Ni la fiscalía ni la policía brindaron información. Tampoco el gobierno provincial se expresó. Casi en coincidencia con la fuga masiva, el gobernador Rolando Figueroa inauguró una posta policial en otro extremo de la ciudad.

Como ya informó este medio, los seis evadidos originalmente saltaron el enrejado por el cual ingresan los patrulleros a la comisaría y alcanzaron la calle. Afuera los esperaban dos automóviles. Un grupo de fugados se subió a uno, un Volkswagen Vento, y el otro abordó una Ford Ranger. Escaparon a toda velocidad por la calle Antártida Argentina, en diferentes direcciones.

La presencia de esos dos vehículos esperándolos es otra señal de la planificación de la fuga.

Entre los que lograron escapar figura Jorge Marcelo Sosa, condenado por ser el autor material de los disparos que terminaron con la vida del Miguel Ángel «Ruso» Auer ocurrido el 24 de octubre del 2022.

Otro de los que logró escapar fue Jimi Hendrix Castro Riquelme (25), quien cumple prisión preventiva por robos.

El tercero fue identificado como Franco Tomás Rutia, de 22, también con prisión preventiva por robo con arma de fuego.

Lucas Nicolás Cruces, de 23 años, cumple prisión preventiva por hurto de vehículos.

El quinto es Enzo Vadimir Bascheto, de 26, condenado a prisión efectiva por evasión.

Fuentes con conocimiento directo informaron a diario RÍO NEGRO que no está organizado un operativo cerrojo por falta de personal. Es grave, porque algunos de los evadidos tienen antecedentes de contar con apoyo en otras provincias e incluso fuera del país.

El comisario Cuevas declaró que «el personal de Recaptura está trabajando fuertemente con toda la información recopilada», y mencionó «registros fílmicos y demás». Aseguró que «se siguen varias pistas».

Se amparó en que «la información es muy sensible y no podemos darla a conocer a la población para no perjudicar el éxito de la investigación».

El detalle interesante que aportó Cuevas es que «se trabaja en la capacitación del personal policial en cuanto a todos los recaudos y medidas de seguridad carcelaria, tanto para la seguridad de los internos como la de el propio proceso policial que realiza este tipo de tareas diarias».

La provincia no cuenta con servicio penitenciario provincial. Y la crisis carcelaria agobia: las unidades de detención están superpobladas, y también las comisarías.

Además de los cinco internos evadidos el domingo, se busca a Emanuel Sisterna, quien se fugó de la Unidad 11 del Parque Industrial. También en este caso lo estaba esperando un vehículo del otro lado del muro.

